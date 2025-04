Non è uno scherzo, questo Honor ha una batteria da 8000mAh

L'evoluzione delle batterie per smartphone ha raggiunto un nuovo traguardo con il debutto di Honor Power, dispositivo che ridefinisce i confini dell'autonomia senza compromettere il design. Il colosso cinese ha svelato un dispositivo dotato di una batteria al silicio-carbonio da ben 8.000mAh, entrando di diritto nella storia della tecnologia mobile come uno dei dispositivi mainstream con la maggiore capacità energetica mai realizzata.

Questa capacità mostruosa rappresenta il doppio rispetto ai 4.000mAh del Galaxy S25 e supera significativamente anche i 6.000mAh del OnePlus 13. In un confronto sorprendente, Honor dichiara che il suo smartphone ha una batteria dalla capacità maggiore di quella di un iPad Air (29,6Wh contro 28,93Wh), pur mantenendo dimensioni sorprendentemente contenute: soli 7,98mm di spessore e un peso di 209 grammi, caratteristiche che lo rendono maneggevole nonostante l'enorme batteria.

La tecnologia al silicio-carbonio, apparsa per la prima volta negli smartphone circa due anni fa, permette una densità energetica superiore rispetto alle tradizionali batterie al litio. Questo consente ai produttori di scegliere tra l'aumento della capacità mantenendo le dimensioni o il mantenimento della capacità riducendo lo spazio occupato. Honor ha chiaramente optato per la prima strategia, massimizzando l'autonomia.

Secondo i dati forniti dal produttore, l'Honor Power può garantire 25 ore di riproduzione video continua, 23,1 ore di visualizzazione di video brevi, 23,5 ore di navigazione GPS e 14 ore di gaming intensivo. Numeri impressionanti che liberano gli utenti dall'ansia da batteria scarica che caratterizza l'uso quotidiano degli smartphone moderni.

Non solo capacità, ma anche longevità: Honor promette che la batteria dovrebbe durare fino a sei anni prima di necessitare una sostituzione, anche se le note tecniche precisano che è progettata per 1.000 cicli di ricarica prima di scendere all'80% della capacità effettiva. La ricarica rapida a 66W permette di ricaricare completamente la batteria in circa 68 minuti, un risultato notevole considerando l'ampia capacità. Nonostante l'assenza della ricarica wireless, il sistema di ricarica rapida via cavo rimane più veloce di quello offerto da molti tra i migliori smartphone. I test di ricarica sono stati effettuati partendo dal 3% di batteria residua, un dettaglio che Honor specifica nelle note tecniche, ma che non intacca l'impressionante risultato.

Sul fronte delle specifiche tecniche, l'Honor Power si posiziona nella fascia media del mercato. Il dispositivo è equipaggiato con un processore Snapdragon 7 Gen 3, un display OLED da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento di 120Hz. La configurazione fotografica risulta nella media, con una doppia fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50MP e un ultra-grandangolare da 5MP, mentre per i selfie troviamo una camera da 16MP.

Una caratteristica distintiva è il supporto alla messaggistica satellitare Beidou, resa possibile dal chip di comunicazione personalizzato C1 Plus. Il design presenta un foro a pillola centrale simile a quello dell'iPhone e dell'Honor Magic7 Pro, mentre la resistenza all'acqua è garantita, sebbene non sia stata specificata la certificazione IP esatta.

In Cina, il dispositivo è disponibile in due configurazioni: la versione da 8GB/256GB ha un prezzo consigliato di 1.999 yuan (circa 240 euro) con un prezzo promozionale di 1.699,15 yuan (circa 200 euro), mentre la variante top da 12GB/512GB costa 2.499 yuan (300 euro), ridotti a 2.124,15 yuan (255 euro) durante la promozione di lancio.

Honor ha comunicato che fornirà dettagli sulla disponibilità globale "a tempo debito". Resta l'incognita su eventuali modifiche alle specifiche per i mercati internazionali, in particolare riguardo alla capacità della batteria, che potrebbe subire riduzioni nelle versioni destinate all'esportazione.