Non perderai mai più nulla grazie a questo gadget, MEGLIO di Apple AirTag!

Quante volte vi è capitato di perdere le chiavi, il portafogli o lo smartphone, oppure semplicemente non ricordarvi dove avevate parcheggiato l'auto? Ebbene, grazie allo SmartTrack di eufy non avrete mai più questi problemi, sapendo sempre esattamente dove avete lasciato i vostri averi. La bella notizia? Il pack con due localizzatori è in offerta su Amazon a soli 39,99€ invece di 49,99€, per un risparmio del 20%!

eufy Security SmartTrack, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo SmartTrack di eufy è l'accessorio perfetto per chi tende a dimenticare o perdere frequentemente oggetti personali come chiavi, auricolari o bagagli. Con la sua compatibilità con l'app "Dov'è" di Apple, questo gadget è particolarmente consigliato a utenti iOS che desiderano una soluzione affidabile per tenere traccia dei propri effetti personali. Un po' come l'AirTag prodotto da Apple, offre, infatti, la comodità di localizzare gli oggetti perduti in qualsiasi parte del mondo, sfruttando la vasta rete Apple. Inoltre, chi ha l'abitudine di mettere lo smartphone in modalità silenziosa e poi dimenticare dove l'ha lasciato, troverà nel SmartTrack Link un aiuto indispensabile: un semplice doppio tocco sul dispositivo farà squillare il telefono, rendendolo facile da trovare.

Per chi viaggia spesso o ha uno stile di vita frenetico, questo dispositivo offre, dunque, una tranquillità impagabile grazie agli avvisi di smarrimento gratuiti e alla possibilità di essere sempre connesso al proprio oggetto tramite un codice QR. La facilità di condivisione della posizione degli oggetti con amici e familiari attraverso l'app eufy Security rende, inoltre, il SmartTrack Link un'ottima scelta per i genitori che si preoccupano per la sicurezza dei propri figli, magari durante gite o uscite scolastiche.

Insomma, il pack con 2 SmartTrack rappresenta un investimento nella tranquillità di sapere che i vostri oggetti importanti sono sempre rintracciabili: tra la compatibilità esclusiva con i dispositivi Apple, la facilità d'uso e le innovative funzionalità di localizzazione e allarme, è la soluzione ideale per chi vuole evitare lo stress di smarrimenti e perdite!

Vedi offerta su Amazon