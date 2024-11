Non rimpiangerete più AirDrop, Google prepara Quick Share per iOS e macOS

Google starebbe sviluppando una nuova applicazione Quick Share per dispositivi Apple che operano con sistemi iOS e macOS. Nonostante non ci siano prove dirette, un commento nel codice lasciato da un ingegnere di Google suggerisce che un’app possa essere in fase di sviluppo. Tale commento è stato rinvenuto all'interno del codice per la libreria Nearby, fondamentale nel networking utilizzato da Quick Share.

La tecnologia Quick Share, introdotta da Google nel 2020 come Nearby Share, rappresenta uno strumento efficace per il trasferimento rapido di file attraverso una connessione di rete locale. È integrata nella maggior parte dei dispositivi Android e Chromebook e può essere facilmente installata anche su PC Windows. Tuttavia, fino ad ora, la compatibilità con i sistemi iOS ha rappresentato una mancanza significativa. La potenziale estensione di Quick Share ai prodotti Apple potrebbe infatti facilitare notevolmente lo scambio di file tra utenti di diverse piattaforme.

Il codice di Nearby Connections, l'API peer-to-peer su cui è basato Quick Share, è disponibile su GitHub nel repository Nearby di Google, che viene regolarmente aggiornato dagli ingegneri per introdurre nuove funzionalità di backend e correzioni di bug. Una recente correzione riguardava un problema relativo all'uso del nome account non localizzato in combinazione con il tipo di dispositivo su iOS e macOS, un problema non esistente poiché "il nome del dispositivo è già localizzato" su tali sistemi e "funziona generalmente bene per scopi Quick Share", come annotato dall'ingegnere Google.

La compatibilità cross-platform potrebbe migliorare significativamente l'interoperabilità tra dispositivi

Mishaal Rahman di Android Authority sottolinea che questo commento segnala indirettamente che Google potrebbe avere in cantiere una versione client di Quick Share per piattaforme Apple. Sebbene questa mossa seguirebbe la logica del recente lancio di Quick Share per Windows, l'adozione su larga scala su iOS potrebbe presentare delle sfide, soprattutto per quanto riguarda l'interazione degli utenti con una nuova app.

Fino a questo momento, si tratta tuttavia solo di speculazioni, dato che Google non ha ancora confermato ufficialmente i suoi piani riguardo il rilascio di Quick Share per iOS e macOS. Nel frattempo, gli utenti interessati a trasferire file da Android a macOS possono utilizzare NearDrop, un'app open source che facilita tale processo.