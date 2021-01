Svolta per il co-founder di OnePlus: nasce la sua nuova società “Nothing”

Carl Pei, ex fondatore di OnePlus, ha deciso di dare una svolta alla sua carriera lanciando una nuova società dal nome alquanto particolare: Nothing.

Non sono stati rivelati ulteriori dettagli, ma le premesse sembrano interessanti. Lo scopo dell’imprenditore è quello di rimuovere le barriera tra le persone e il mondo tecnologico. La prima gamma di prodotti sarà lanciata nei prossimi mesi.

Carl aveva lasciato OnePlus lo scorso ottobre dopo ben sette anni all’interno della nota azienda cinese.

Queste le sue dichiarazioni: “Ne è passato di tempo da quando qualcosa di davvero interessante è accaduto nel mondo della tecnologia. Adesso è giunto il momento per una ventata di cambiamento. La mission di Nothing è quella di rimuovere le barriere tra le persone e la tecnologia per creare un futuro digitale omogeneo. Crediamo fortemente che la migliore tecnologia sia bella e al tempo stesso naturale e intuitiva da utilizzare. Quando è avanzata al punto giusto, dovrebbe scomparire sullo sfondo e far sembrare che non ci sia nulla”.

Nothing ha ricevuto nel mese di dicembre, in gran segreto, ben 7 milioni di dollari di investimenti da big del settore come Tony Fadell, inventore dell’iPod, il co-fondatore di Reddit Steve Huffman, il CEO di ProductHunt Josh Buckley e lo YouTuber Casey Neistat.

Un report di TechCrunch aveva sottolineato come la nuova società di Pei si sarebbe inizialmente concentrata sulla produzione di accessori audio e non dispositivi mobile.

Nel corso di una recente intervista ai microfoni di The Verge, Pei ha spiegato il modello di business di Nothing: punterà tutto sugli abbonamenti hardware e non software. La compagnia utilizzerà delle componenti custom made che avranno un aspetto e delle funzionalità differenti dai competitor del settore, cercando di passare alla ribalta.

Staremo a vedere se questa nuova avventura gioverà al buon Carl Pei che è stato il principale artefice della creazione di smartphone Nord targata OnePlus, rivolta al mercato di fascia media e bassa.