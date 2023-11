Nothing Phone (1) da 12 GB torna la minimo storico! (-35%)

Nonostante il Black Friday inizierà tra poco più di una settimana, molti store hanno già iniziato a proporre offerte a dir poco allettanti. In prima linea c'è, ovviamente, Amazon: proprio questa mattina abbiamo racchiuso per voi alcune delle migliori promozioni già attive, mentre in questo articolo ci concentreremo su uno smartphone a dir poco imperdibile.

Parliamo del Nothing Phone (1), uno dei dispositivi che ha spopolato maggiormente nell'ultimo anno e che è attualmente disponibile a soli 379,00€! Si tratta del minimo storico a cui sia mai stato venduto questo smartphone, per cui vi consigliamo di approfittarne prima che le scorte o l'offerta possano terminare.

Nothing Phone (1), chi dovrebbe acquistarlo?

Il Nothing Phone (1) rappresenta l'alternativa perfetta per chi desidera acquistare uno smartphone dotato di caratteristiche pari a un top di gamma, ma vuole mantenere il budget decisamente più basso. Ciò che lo distingue dal resto dei dispositivi sul mercato, infatti, è il prezzo estremamente competitivo: la maggior parte dei modelli di fascia alta costa più di 700,00€ (se non oltre 1.000,00€, come gli iPhone 15), mentre il Nothing Phone attualmente potrà essere vostro a meno di 400,00€.

Inoltre, è perfetto per chi è alla ricerca di un dispositivo dal design estremamente originale, giacché il Nothing Phone si distingue nettamente da qualsiasi altro smartphone sul mercato. La parte posteriore, infatti, è trasparente, rivelando delle magnifiche luci LED luminose che non solo gli conferiscono un aspetto unico, ma che indicheranno notifiche dalle app, lo stato di carica e molto altro. Ciò detto, anche le sue caratteristiche non sono decisamente da sottovalutare, dato che include un sistema con doppia fotocamera da 50MP, un display OLED da 6,55" con HDR10+ e sistema a doppia SIM.

Tornando a parlare del prezzo, come vi abbiamo accennato, grazie all'attuale promozione di Amazon potrete approfittare del prezzo più basso a cui sia mai stato venduto il Nothing Phone (1). Fino a pochi giorni fa, infatti, veniva venduto a 449,99€, mentre negli ultimi mesi ha subito un continuo saliscendi, con minimi, però, che solitamente non andavano sotto i 399,00€.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

