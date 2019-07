Notifiche Android su PC Windows 10? Ora è possibile grazie a Microsoft

Il nuovo aggiornamento per l'app "Il tuo telefono" di Microsoft introduce la possibilità di mostrare sul desktop del computer le notifiche che si ricevono su uno smartphone Android.

Microsoft sta rilasciando un aggiornamento per “Il Mio Telefono”, l’applicazione che permette l’accesso immediato ad alcuni contenuti dello smartphone direttamente dal PC senza bisogno di avere un collegamento via cavo. La società sta implementando una nuova e interessante novità: la possibilità di mostrare sul desktop del computer le notifiche che si ricevono sul nostro smartphone Android.

La società di Redmond ci aveva già provato in passato con una soluzione simile integrata in Cortana, ma risultava poco affidabile. Secondo Vishnu Nath, responsabile per l’app e di alcune esperienze cross-device in Microsoft, questa volta si tratta di un sistema più avanzato. In pratica, a partire dal nostro smartphone sarà possibile cliccare su una notifica che verrà automaticamente mostrata sullo schermo del computer e permetterà di effettuare alcune azioni direttamente dal PC.

Per esempio, se qualcuno ci scrive su WhatsApp possiamo aprire il messaggio che verrà visualizzato sul display del computer e da lì possiamo rispondere al nostro contatto. In questo modo, non ci sarà bisogno di scaricare applicazioni supplementari come può essere WhatsApp Web. Insomma, si tratta di una funzione utile anche se – per il momento – è ancora ancorata allo smartphone.

Abbiamo provato a testare la nuova funzione di mirroring, ma sui nostri dispositivi non è ancora disponibile. Come sempre, l’aggiornamento avverrà gradualmente ma dovrebbe essere disponibile per la maggior parte degli utenti già a partire da oggi. Microsoft prevede di completare l’implementazione entro il 9 luglio. Per poter utilizzare l’applicazione bisogna scaricarla sia sullo smartphone dal Play Store che sul PC accedendovi con un account Microsoft.