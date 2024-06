Novità Samsung senza segreti, grazie alle (solite) indiscrezioni

Le immagini ufficiali dei nuovi telefoni Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 sono state condivise in anticipo dal noto leaker Evan Blass su X, prima dell'evento Galaxy Unpacked programmato per il 10 luglio.

Blass ha divulgato le immagini che mostrano dettagli significativi sui nuovi dispositivi, alimentando ulteriormente le aspettative degli appassionati di tecnologia.

Il Galaxy Z Fold 6 si distingue per un sistema a tripla fotocamera sul retro e display interni ed esterni con un rapporto d'aspetto più ampio rispetto ai modelli precedenti. Il dispositivo è visibile in due eleganti colorazioni: argento e blu navy.

D'altro canto, il Galaxy Z Flip 6 è mostrato in una versione argento più scuro e blu più chiaro, mantenendo un design simile al suo predecessore, inclusa una doppia fotocamera esterna.

Entrambi i modelli sembrano presentare una cerniera più sottile e, in particolare, il Fold 6 appare più sottile rispetto alle versioni precedenti. Si vocifera che i nuovi dispositivi integrino il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, promettendo prestazioni superlative, sebbene il prezzo di lancio potrebbe essere superiore rispetto ai modelli precedenti.

Specificatamente, il Galaxy Z Flip 6 dovrebbe presentare miglioramenti significativi come una batteria più capiente e un significativo upgrade della fotocamera.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Oltre ai telefoni, sono state divulgate immagini dei prossimi Galaxy Buds 3 e degli orologi Galaxy Watch Ultra e Galaxy Watch 7. Riguardo al Galaxy Watch 7, alcune specifiche sono trapelate da una prematura inserzione su Amazon Canada.

Le immagini divulgate da Evan Blass rivelano dettagli significativi sul design di questi dispositivi. Il Galaxy Watch Ultra si presenta con un'accattivante connessione proprietaria tra il corpo dell'orologio e i cinturini, similmente a quanto visto nell'Apple Watch, distanziandosi dalla precedente compatibilità con cinturini universali mediante perni a molla. Nonostante il corpo dell'orologio abbia una forma più squadrata, il display rimane rotondo e è disponibile in tre colorazioni: argento, titanio scuro e nero.

Il Galaxy Watch 7 mantiene invece una linea più tradizionale rispetto agli standard Samsung, con una nuova versione in verde oliva che include dettagli colorati sui lati del cinturino. Questa scelta di design conferisce al dispositivo un aspetto distintivo e alla moda.

Passando agli auricolari, sia i Galaxy Buds 3 che i Galaxy Buds 3 Pro adotteranno un nuovo design con stelo, simili agli AirPods di Apple ma con una forma più angolare.

I Buds 3 in bianco lucido, con accenti blu e arancio, e i Buds 3 Pro in grigio scuro con coperchio trasparente, rappresentano un chiaro punto di svolta estetico che potrebbe migliorare l'esperienza utente in termini di chiamate vocali e interazioni con l'assistente AI grazie alla nuova posizione del microfono.

Queste anticipazioni rappresentano solo un assaggio di ciò che Samsung potrebbe presentare durante il suo atteso evento, offrendo così ai fan della tecnologia e agli esperti del settore motivo di grande attesa. Con queste innovazioni, Samsung sembra decidere a consolidare ulteriormente la sua posizione nel mercato dei dispositivi pieghevoli e degli accessori wearable.