Nubia Pods: anche l’azienda cinese a caccia delle AirPods

Nubia Pods sono le prime cuffie true wireless dell'azienda cinese. Bleutooth 5.0, supporto aptX e AAC HD di Qualcomm. Disponibili in Cina.

Nella giornata di oggi, Nubia ha annunciato i suoi primi auricolari true wireless realizzati in collaborazione con 1More, società conosciuta grazie alla partnership con Xiaomi per la quale produce alcuni modelli di cuffie. Si chiamano Nubia Pods e si presentano con un aspetto elegante e raffinato.

Una delle caratteristiche principali è la leggerezza. Gli auricolari pesano solo 6,2 grammi ciascuno e arrivano a un peso di 52,8 grammi con la custodia. Quest’ultima è di colore nero, mentre Nubia Pods vengono proposte in due colorazioni differenti: oro e nero. Sono a prova di sudore e si adattano perfettamente alle orecchie grazie alle punte angolate di 45°.

Grazie all’antenna LDS personalizzata, si potrà godere di una connessione fluida e una trasmissione del segnale con meno interferenze durante la riproduzione musicale o durante le chiamate. Il driver interno da 7 mm con diaframma composito in titanio garantirà un suono chiaro e bassi potenti. Gli auricolari integrano dei pulsanti attraverso i quali è possibile gestire le chiamate, la riproduzione della musica o l’accensione/spegnimento degli stessi.

Non manca il supporto audio aptX e AAC HD di Qualcomm e la connessione avviene tramite Bluetooth 5.0. La capacità della batteria di ciascun auricolare è di 55 mAh mentre la custodia ha una batteria da 410 mAh. L’autonomia dichiarata è di 6,5 ore con volume al 50%. Nubia Pods sono già disponibili in Cina al prezzo di 799 yuan (circa 100 euro). Per il momento, non ci sono informazioni circa una commercializzazione in altri mercati.