Bordi sottili come i prezzi, nubia Z70 Ultra arriva in Italia!

Il marchio di ZTE ha annunciato oggi il lancio globale del suo nuovo smartphone di punta, il nubia Z70 Ultra. Il dispositivo si distingue per diverse caratteristiche innovative, tra cui il sistema Nebula AIOS, la fotocamera sotto al display di settima generazione e il primo display full-screen 1.5K al mondo con algoritmo AIGC per i selfie.

Il nubia Z70 Ultra è il primo smartphone al mondo con un display 1.5K "Ultra-clear True Full-Screen", che raggiunge una densità di pixel di 430 PPI sia nell'area principale che in quella sotto al display.

Lo schermo ha una frequenza di aggiornamento di 144Hz, una luminosità di picco di 2000 nit e un rapporto schermo-corpo del 95,3%. La fotocamera frontale da 16MP, con apertura f/2.0 e algoritmo AI Clear 7.0, promette miglioramenti del 30% nella qualità di anteprima e scatto rispetto al modello precedente.

Il comparto fotografico del nubia Z70 Ultra include una lente "Human-Eye Bionic Dynamic", un obiettivo personalizzato da 35mm di quarta generazione con apertura variabile da f/1.59 a f/4.0. Il sensore Sony IMX906 da 50MP è dotato di stabilizzazione ottica OIS e di un gruppo di lenti professionali 1G+6P con rivestimento ALD.

L'apertura variabile consente di ottenere un bokeh ottico a livello hardware negli scatti ravvicinati, dettagli più nitidi sui bordi dei documenti e suggestivi effetti "starburst" sulle sorgenti luminose puntiformi in modalità stella.

Completano il comparto fotografico un teleobiettivo periscopico con sensore da 64MP con sensore da 1/2 pollice e apertura f/2.48 e una fotocamera macro ultra-grandangolare da 50MP con lunghezza focale equivalente a 13mm, apertura f/2.0 e campo visivo ultra-wide di 122°.

Il nubia Z70 Ultra è mosso dal processore Snapdragon 8 Elite, con RAM LPDDR5X e storage UFS 4.0. La batteria da 6150mAh con tecnologia al silicio-carbonio promette un'autonomia elevata. Il dispositivo è inoltre dotato di chip AI per il miglioramento del gaming, resistenza a polvere e acqua IP68/IP69 e NFC.

"Il design 'Cosmic Window' della serie Z di Nubia continua ad evolversi, con lo Z70 Ultra che introduce un design con 'centro gravitazionale'. L'iconico cerchio rosso radiante accentua le sue capacità di imaging professionale, mentre il telaio completamente in metallo offre un look elegante e robusto, mettendo in risalto il suo eccezionale display.

La curva a micro-arco ammorbidisce i bordi per una presa confortevole, rendendo il dispositivo più leggero e sottile. Il pannello posteriore in vetro è dotato di un nuovo rivestimento ottico e di un'incisione, con una finitura sabbia stellata soft-glow che offre una sensazione tattile e raffinata".