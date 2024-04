Nuovi smartphone Xperia all'orizzonte, le fotocamere potrebbero deludervi

Mancano ormai pochi giorni al 17 maggio, data in cui Sony presenterà al mondo i suoi nuovissimi smartphone Xperia. Sebbene l'azienda giapponese abbia mantenuto il riservo sui dettagli dei dispositivi che presenterà, le ultime indiscrezioni puntano a due modelli in particolare: Xperia 1 VI e Xperia 10 VI. Questi nuovi smartphone promettono buone specifiche e un design in linea con i top di gamma precedenti.

Le anticipazioni suggeriscono che il design dell'Xperia 1 VI rimarrà sostanzialmente invariato rispetto al suo predecessore, l'Xperia 1 V. Tuttavia una lista di prodotti comparsi su Rakuten, un noto e-commerce giapponese, ha rivelato la presenza di protezioni per lenti in vetro temperato destinate proprio agli inediti Xperia 1 VI e Xperia 10 VI. Questo dettaglio ha catturato l'attenzione degli appassionati, suggerendo che i nuovi smartphone Sony potrebbero avere dei comparti fotografici aggiornati.

Di che aggiornamenti si tratta e quanto incisivi saranno?

Innanzitutto le dimensioni stesse di queste protezioni per le lenti testimoniano che ci saranno delle novità, perlomeno nelle dimensioni del comparto lenti. Per l'Xperia 1 VI, la protezione misura 1,5 x 5,2 cm, leggermente superiore rispetto a quella del suo predecessore. Similmente, il protettore per l'Xperia 10 VI misura 1,6 x 3,3 cm, anche in questo caso superiore alle dimensioni della generazione precedente. Questi dettagli potrebbero far pensare a delle lenti di maggiori dimensioni, quindi a una luminosità aumentata rispetto ai modelli precedenti.

Dalle informazioni che abbiamo, si evince che l'Xperia 1 VI sarà dotato di un comparto fotografico composto da una fotocamera principale da 48 megapixel (con apertura f/1,9 e sensore da 1/1,35 pollici), una fotocamera grandangolare da 12 megapixel (con apertura f/2,2 e sensore da 1/2,5 pollici) e un teleobiettivo da 12 megapixel (con lunghezza focale variabile tra 85-125mm e sensore da 1/3,5 pollici). Curiosamente, queste specifiche rispecchiano fedelmente quelle del modello precedente, l'Xperia 1 V, quindi rimane difficile contestualizzare il presunto aumento dimensionale dei comparti fotografici.

E se le novità non riguardassero l'hardware?

Per il momento non abbiamo certezze, ma possiamo dire che se le indiscrezioni trapelate sui nuovi Xperia fossero esatte non ci sarebbe motivo di avere grandi aspettative sui nuovi comparti fotografici degli smartphone Sony, anche se finora non si è affatto parlato di capacità AI. Come abbiamo imparato dai Pixel di Google, un obiettivo, anche se non particolarmente luminoso o denso in termini di pixel, può dare risultati fantastici con la giusta elaborazione / post produzione. Sarà questo l'elemento chiave dei prossimi Xperia di Sony? Lo scopriremo a breve!