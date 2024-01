Questo tablet non è mai costato così POCO! Solo 100€

Nella nostra guida sui migliori tablet economici, solitamente scoraggiamo l'acquisto di modelli a prezzi troppo bassi, come quelli intorno ai 100€ o meno. Tuttavia, oggi facciamo un'eccezione a questa regola grazie a un'offerta eccezionale su Amazon. Il gigante dell'e-commerce ha applicato uno sconto del 50% su un tablet Android di recente lancio: il Blackview Tab 70. Sorprendentemente, è ora disponibile a soli 99,99€ anziché 199,99€.

Blackview Tab 70, chi dovrebbe acquistarlo?

Vi siete mai chiesti di poter avere a disposizione un tablet discreto senza dover spendere una fortuna? Il Blackview Tab 70 è il modello ideale per tutti coloro che cercano connettività veloce e prestazioni soddisfacenti da un tablet Android senza spendere il doppio o il triplo per i vari modelli Samsung o Apple. Perfetto per chi vuole rimanere sempre connesso, offre ovviamente il supporto per il Wi-Fi (in versione 6) e Bluetooth 5.0, ideale per chi necessita di connessioni affidabili e veloci, sia che si tratti di lavoro a distanza o di puro divertimento.

A soli 99,99€, vi portate a casa poi un tablet Android con 16GB di RAM, un quantitativo di memoria che gli permette di gestire bene anche il multitasking. Gli studenti apprezzeranno la possibilità di espandere la memoria fino a 2TB, perfetto per archiviare appunti, video lezioni e bibliografie estensive. E per chi ama immortalare i momenti importanti con uno scatto, le tre fotocamere regaleranno immagini buone per la fascia di prezzo.

In più, la batteria da 6580 mAh vi accompagnerà tutto il giorno, sia in ambiente lavorativo che nei vostri spazi personali. Il tutto, racchiuso in una garanzia di 2 anni, fa di questo tablet l'opzione ideale per chi cerca tecnologia, sicurezza e durabilità a un prezzo imbattibile. Segnaliamo, infine, che lo schermo è un IPS da 10,1 pollici e che garantisce una visione confortevole e colori vivaci.

