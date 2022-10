Ultimo giornata di offerte Prime Day by Amazon e, qualora non abbiate ancora trovato quello che cercate, il suggerimento è quello di correre a spulciare le numerose offerte proposte da Amazon, quanto meno prima che esse si esauriscano con la mezzanotte di oggi. Gli sconti, del resto, sono più che degni di rivaleggiare con il già attesissimo Black Friday 2022 e, come vi stiamo raccontando sin dalla primissima ora, includono anche prodotti tech di ottima qualità, con soluzioni adatte più o meno a tutte le esigenze… e tutte le tasche.

Tra le varie, quella che vi proponiamo adesso è un’offerta che era stata già anticipata dal portale qualche settimana fa, e che oggi viene riconfermata un’ultima volta prima del termine della tornata promozionale, e cioè quella relativa ai prodotti Kindle: gli ebook reader al vertice del mercato, oggi disponibili con sconti a partire dal 10%.

Le offerte, in verità, non sono moltissime, ma includono anche bestseller come lo straordinario (e vendutissimo) Kindle Paperwhite. Una vera e propria garanzia per il settore che, scontato del 14%, vi permetterà di portarvi a casa un ebook reader con tutti i crismi a soli 119,99€ contro i 139,99€ del prezzo originale.

Il prezzo, ve lo garantiamo, non è affatto male! Anche perché, pur trattandosi di un dispositivo con qualche anno sulle spalle, Kindle Paperwhite resta indubbiamente uno dei più acquistati sul mercato, con un rapporto qualità/prezzo tanto appagante da aver convinto Amazon a non annunciare ancora alcuna revisione del prodotto che, in sintesi, potremmo dire che è perfetto così com’è.

Del resto, parliamo di un ebook reader con schermo antiriflesso da 6,8″, ben noto per la sua eccellente tecnologia a inchiostro digitale, che lo rende leggibile anche in condizioni di forte luminosità. Un fattore che ne ha decretato, indubbiamente, il successo, specie considerando che molti prodotti della concorrenza, specie quelli venduti a prezzi al di sotto dei 100 euro, sono praticamente illeggibili sotto la luce diretta del sole.

Resistente all’acqua grazie alla sua certificazione IPX8, Kindle Paperwhite è progettato per limitare l’affaticamento della vista, e gode persino di un’eccellente batteria che, con una sola carica, vi permetterà di leggere ininterrottamente per ben 6 settimane!

Ciò detto, vi ricordiamo che per usufruire delle le offerte Amazon Prime Day occorrerà essere iscritti al servizio in abbonamento Amazon Prime, senza il quale non potrete accedere agli ottimi sconti del portale! Per questo, vi suggeriamo caldamente di recarvi subito alla pagina d’iscrizione, anche considerando che i primi 30 giorni di servizio sono completamente gratuiti per tutti i nuovi clienti!

In chiusura, vi ricordiamo che Kindle Paperwhite è comunque solo uno dei tanti prodotti Kindle in offerta, con opzioni con e senza pubblicità e, per questo, vi suggeriamo di dare un’occhiata all’intera selezione di ebook Amazon a prezzo scontato, così che possiate scegliere il prodotto che più si confà alle vostre esigenze, acquistandolo prima che le disponibilità giungano al termine.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!