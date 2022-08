One UI 5.0 beta è finalmente arrivata. Con un ritardo di circa due settimane (ci si aspettava che venisse rilasciata intorno al 20 luglio), ma scommettiamo che i fan se lo sono già dimenticato, ansiosi di provare il nuovissimo firmware made by Samsung.

Purtroppo, però, per il rilascio in Italia bisognerà attendere ancora qualche giorno/settimana. Per il momento, infatti, One UI 5.0 beta (vS90xBXXU2ZHV4) sembra essere disponibile solo in Germania per gli smartphone della serie Galaxy S22.

Ovviamente la beta è accompagnata dall’aggiornamento ad Android 13, ed effettivamente ci si aspetta che anche la versione definitiva, quest’autunno, arrivi in concomitanza con Android 13. Samsung mira a rilasciarla entro ottobre 2022, ma – visti i ritardi di Android 13 – risulta improbabile che ci riesca.

La beta, dicevamo, è disponibile in Germania per i soli dispositivi della serie S22. In un secondo momento, la build verrà estesa a più dispositivi (qui la lista completa degli smartphone/tablet Samsung che riceveranno l’aggiornamento ad Android 13 e quindi a One UI 5.0).

Per quanto riguarda le novità, segnaliamo il parziale restyling del centro notifiche, con icone più grandi e una maggiore opacità dello sfondo, oltre alle modifiche apportate al menu a comparsa delle autorizzazioni delle app, effettuate allo scopo di renderlo più uniforme al design di Android 13.

Una delle aggiunte più importanti e funzionali è quella del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) nell’interfaccia utente, che permette di estrarre il testo contenuto nelle immagini e di incollarlo altrove (ad esempio nelle note). Sarà possibile effettuare questa operazione direttamente nell’app Galleria nativa.

Per il resto, migliora anche la velocità e la fluidità delle animazioni, e non sono escluse ulteriori aggiunte soprattutto in termini di nuove funzionalità. Resta a Samsung dettagliare tutte le novità previste dall’aggiornamento; potremmo saperne di più durante l’evento Unpacked previsto per la prossima settimana, mentre l’annuncio formale del lancio dovrebbe arrivare già in queste ore.