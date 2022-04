Con Android 13 Tiramisu ormai giunto alla seconda Developer Preview sui Google Pixel, è tempo di iniziare a pensare a quali saranno gli smartphone Samsung Galaxy che riceveranno l’aggiornamento di sistema, insieme alla quinta generazione dell’interfaccia utente One UI.

Come abbiamo già anticipato in precedenza, il brand sudcoreano ha aggiornato proprio nell’ultimo anno la sua policy relativa agli aggiornamenti, estendendola a ben quattro anni di release Android e cinque anni di patch di sicurezza per i suoi device di fascia medio-alta, mentre tutti gli altri avranno comunque diritto a tre anni di aggiornamenti Android e quattro anni di patch.

Grazie a questi annunci possiamo dunque fare un primo elenco, per adesso in via del tutto ipotetica, di dispositivi Samsung che saranno aggiornati ad Android 13 con la One UI 5. Ricordiamo sempre che, tra di essi, sono compresi dispositivi che non hanno mai raggiunto il mercato italiano.

Dai foldable della serie Z ai medio gamma della serie A, passando per i Galaxy Tab, c’è anche il vostro smartphone o tablet tra questi? Scopriamolo insieme.

Quali smartphone Samsung Galaxy riceveranno Android 13 e One UI 5?

Samsung Galaxy S che riceveranno One UI 5

Samsung Galaxy Note che riceveranno One UI 5

Samsung Galaxy Z che riceveranno One UI 5

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy A che riceveranno One UI 5

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A Quantum

Samsung Galaxy Quantum 2

Samsung Galaxy A42 5G

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy A12 / A12 Nacho

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A22 5G

Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A03

Samsung Galaxy M che riceveranno One UI 5

Samsung Galaxy M42 5G

Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M62

Samsung Galaxy M01

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy M32 5G

Samsung Galaxy M52 5G

Samsung Galaxy M33

Samsung Galaxy M23

Samsung Galaxy F che riceveranno One UI 5

Samsung Galaxy F42 5G

Samsung Galaxy F62

Samsung Galaxy F12

Samsung Galaxy F22

Samsung Galaxy F23

Samsung Galaxy XCover che riceveranno One UI 5

Samsung Galaxy Xcover 5

Samsung Galaxy Tab che riceveranno One UI 5

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Samsung Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy Tab S6 5G

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

Quando verrà rilasciato l’aggiornamento Android 13 / One UI 5 per i Samsung Galaxy?

Stando alla tabella di marcia seguita dal produttore sudcoreano per l’aggiornamento alla One UI 4.0 e Android 12, è probabile che i primi prodotti vengano aggiornati durante l’ultima parte dell’anno, verso novembre o dicembre. Ovviamente i primi a poter provare la nuova versione software saranno i proprietari degli ultimi flagship, tuttavia subito dopo il rollout dovrebbe estendersi a molti più modelli anche meno costosi o recenti.

Secondo un’indiscrezione recente, sembra che Samsung voglia già aprire il programma beta di Android 13 e One UI 5.0 a luglio, molto in anticipo rispetto al solito. Se le voci dovessero essere confermate, potrebbe anche darsi che il rollout definitivo del nuovo aggiornamento inizi in contemporanea con il lancio di Android 13 da parte di Google, o comunque solo alcune settimane dopo.

Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi e seguire da vicino la questione.