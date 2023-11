OnePlus 11 5G a un prezzo STRACCIATO! Lo paghi solo 500€

Se cercate uno smartphone OnePlus di ultima generazione, spinti magari dalla fotocamera Hasselblad o dalla ricarica SUPERVOOC a 100W, vi informiamo che Amazon sta proponendo il OnePlus 11 a un prezzo mai così conveniente. In occasione del Black Friday, questo smartphone è infatti in offerta a soli 500.09€, con un risparmio del 23% sul miglior prezzo degli ultimi 30 giorni.

OnePlus 11 5G, chi dovrebbe acquistarlo?

Con la sua fotocamera realizzata in collaborazione con Hasselblad, OnePlus 11 5G è consigliato a coloro che amano fotografare, grazie anche a un sensore principale da ben 50MP, oltre a una grandangolare da 48 MP. Entrambi i sensori offrono un'estrema precisione dei colori, rendendo le foto davvero belle e naturali, merito anche dell'algoritmo proprietario TurboRAW HDR. Inoltre, con il processore Snapdragon 8 Gen 2 abilitato per il ray-tracing, alla RAM-Vita che ottimizzerà le app utilizzate di frequente e al display AMOLED Super Fluid 2K 120Hz, OnePlus 11 5G è pressoché uno smartphone premium, venduto in queste ore a quasi la metà del suo prezzo pieno.

Completo e tecnologicamente avanzato, OnePlus 11 5G dispone poi di una batteria da 5000 mAh con ricarica SuperVOOC a 100W, che vi permetterà di raggiungere il 100% di carica in soli 25 minuti. Funziona con il sistema operativo OxygenOS, considerato veloce e fluido, e offre una compatibilità con il 5G, adatto quindi anche per chi dispone una SIM con connessione dati veloce.

In conclusione, questa offerta rappresenta un grande affare per coloro che cercano uno smartphone all'avanguardia e perfetto per catturare i momenti con foto di alta qualità. Il prezzo scontato di 500.09€, mai così basso, lo rende un'opportunità imperdibile. Consigliamo ovviamente l'acquisto in occasione di questo Black Friday, poiché il prezzo potrebbe risalire in seguito.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

