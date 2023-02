All’evento Cloud 11 a rubare la scena è stato sicuramente il nuovo top di gamma OnePlus 11 5G, ma l’azienda cinese non sforna solamente smartphone, infatti sono stati presentati anche gli auricolari wireless OnePlus Buds Pro 2.

Scopriamo di seguito la scheda tecnica ed i prezzi del nuovo flagship e degli auricolari.

Cominciando a parlare del vero protagonista dell’evento, ovvero del OnePlus 11 5G, si possono da subito notare alcune caratteristiche che lo rendono uno smartphone di fascia alta come ad esempio l’eccellente fotocamera da 50MP, il chip Snapdragon 8 Gen 2 e anche gli ottimi 16GB di RAM.

A livello estetico troviamo pochi cambiamenti al frontale, dove domina un pannello curvo LTPO 3.0 con frequenza variabile tra 1Hz e 120Hz dalla risoluzione 1440 x 3216 pixel ricoperto di Gorilla Glass 5. Le vere differenze nel design le troviamo al posteriore dove il nuovo flagship mostra fiero il proprio comparto fotografico circolare che OnePlus ha realizzato in collaborazione con Hasselblad.

Non manca un sistema di ricarica incredibilmente rapido. La batteria da 5000mAh è in grado di ricevere fino a 100W di potenza dall’alimentatore SuperVOOC fornito in dotazione, il tutto senza compromessi in longevità (OnePlus garantisce il mantenimento di almeno 80% della capacità dopo 1600 cicli di ricarica).

OxygenOS 13 è ancora una volta la skin presente ed include tutte le caratteristiche principali di Android 13.

Ecco qui di seguito la nostra recensione di OnePlus 11 5G, mentre più in basso una tabella che riassume la scheda tecnica di OnePlus 11 5G:

Scheda tecnica di OnePlus 11 5G

Display 6,7″, 1440 x 3216 pixel, 120Hz Super Fluid AMOLED Display, LTPO 3.0 SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 GPU Adreno 740 Memoria 128GB UFS 3.1/256GB UFS 4.0 Dimensioni 163,1 mm × 74,1mm × 8,53mm Connettività Wi-Fi 7, 4G, 5G, Bluetooth 5.3, NFC OS OxygenOS basata su Android 13 Peso 205g Batteria e ricarica 5000mAh

Ricarica SuperVOOC a 100W via cavo Fotocamere posteriori Fotocamera principale: 50MP Sony IMX890, f/1.8, 24mm, 1/1,56″, 1.0µm, PDAF, OIS

Fotocamera con teleobiettivo: 32MP Sony IMX581, f/2.0, 48mm, zoom ottico 2x, 1/1,56″, PDAF

Fotocamera grandangolare: 48MP Sony IMX709, f/2.2, 115˚, 1/2,0″, AF per foto macro Fotocamera frontale 16 MP Sony IMX471, f/2.4, 25mm, 1.0µm Sensori Lettore di impronte digitali ottico sotto al display

Accelerometro

Bussola elettronica M-sensor

Giroscopio

Sensore di luce ambientale

Sensore di prossimità

Sensore di rilevamento del movimento

Identificatore Lightcolor Accu-spectrum a 13 canali Colorazioni Nero, verde

OnePlus Buds Pro 2

Come anticipato in apertura, tuttavia, OnePlus ha annunciato anche l’arrivo dei nuovi auricolari wireless OnePlus Buds Pro 2. Si tratta di ottimi auricolari che possono garantire un’autonomia di utilizzo fino a 6 ore di riproduzione continua o fino a ben 22 ore utilizzando la custodia. Ad ogni modo queste cifre si riferiscono all’utilizzo fatto con la modalità ANC attiva, ovvero la cancellazione attiva del rumore. Togliendo quest’ultima, ecco che l’autonomia degli auricolari può arrivare rispettivamente fino a 9 ore e 38 ore.

Tra le particolarità di questi auricolari sicuramente troviamo il supporto all’audio spaziale ed alle modalità Fast Pair e Audio Switching sviluppate da Google per il collegamento e la connessione rapida delle TWS ai vari dispositivi.

“Grazie ad Android 13, i partner potranno usare la tecnologia audio spaziale all’interno dei loro dispositivi“, ha dichiarato Erik Kay, VP of Engineering di Android. “Con l’integrazione di questo nuovo framework da parte di OnePlus, insieme al supporto per Fast Pair e Audio Switching, la serie Buds Pro 2 di OnePlus entra a far parte all’ecosistema Android di dispositivi connessi tra loro per offrire un’altissima esperienza d’uso“.

Prezzi e disponibilità

OnePlus 11 5G è disponibile a partire da 849,00 euro per la variante base (8GB/128GB), un prezzo interessante anche se la concorrenza nel mercato degli smartphone si fa sempre più spietata. Si sale a 919,00 euro per la variante con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, un prezzo non per tutti ma sicuramente non fuori posto per la fascia alta.

Il prezzo di lancio delle OnePlus Buds Pro 2 in Italia è di 179,00 euro al cambio, un posizionamento che permette a OnePlus di posizionarsi a metà strada tra le AirPods di seconda generazione e quelle di terza, con dalla sua un sistema ANC che a queste ultime manca. Un ottimo prodotto premium, quindi, in grado però di attirare l’attenzione anche dell’utente più sofisticato e che cerca la convenienza degli auricolari wireless di Apple ma non utilizza iPhone.