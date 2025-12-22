OnePlus si prepara a sfidare il dominio degli smartphone sempre più ingombranti con un dispositivo che potrebbe ridefinire il concetto di flagship compatto. Secondo le indiscrezioni del leaker Digital Chat Station, il produttore cinese starebbe sviluppando il OnePlus 15T, un terminale di fascia alta che racchiuderà specifiche da top di gamma in un corpo decisamente più maneggevole rispetto alla tendenza attuale del mercato. La mossa rappresenterebbe un ritorno significativo ai form factor contenuti, un segmento praticamente abbandonato dai principali produttori dopo l'insuccesso commerciale di modelli come iPhone 13 mini e Asus Zenfone 10.

Le specifiche trapelate delineano un dispositivo che non scende a compromessi nonostante le dimensioni ridotte. Il display da 6,3 pollici adotterà una risoluzione 1.5K (probabilmente 2712×1240 pixel) con refresh rate che raggiungerà i 165Hz, una frequenza d'aggiornamento particolarmente elevata anche per gli standard dei flagship Android del 2026.

La presenza di uno scanner per impronte digitali ultrasonico 3D integrato sotto il pannello indica la scelta di componenti premium, tecnologia finora riservata ai modelli di punta di Samsung e ad alcuni dispositivi OnePlus di fascia alta.

L'aspetto più sorprendente riguarda l'autonomia: il OnePlus 15T integrerà una batteria da almeno 7.000 mAh, una capacità straordinaria per un dispositivo compatto. Per contestualizzare, gli attuali flagship compatti raramente superano i 5.000 mAh, mentre i modelli standard si attestano tra 5.500 e 6.000 mAh.

Il raggiungimento di questa capacità in un form factor ridotto suggerisce l'adozione di celle al silicio-carbonio di nuova generazione, tecnologia che diverse aziende cinesi stanno implementando per aumentare la densità energetica senza incrementare volume e peso.

Una batteria da 7.000 mAh in un corpo compatto da 6,3 pollici rappresenterebbe un salto tecnologico senza precedenti nel segmento degli smartphone ad alte prestazioni

Il comparto fotografico includerà un teleobiettivo dedicato, caratteristica spesso sacrificata nei modelli compatti che preferiscono limitarsi a sensori principale e ultrawide. La scocca adotterà un telaio metallico, probabilmente in alluminio, e OnePlus commercializzerà una custodia magnetica bianca/grigia con aggancio snap-on, sistema che richiama MagSafe di Apple e le recenti implementazioni Android basate su standard Qi2.

Digital Chat Station sottolinea che il 15T potrebbe rappresentare l'unico smartphone compatto orientato alle prestazioni nel catalogo OnePlus, suggerendo una strategia di posizionamento mirata a un pubblico di nicchia ma fedele. Le informazioni coincidono sostanzialmente con precedenti indiscrezioni dell'ottobre 2024, quando lo stesso leaker aveva menzionato un dispositivo con specifiche analoghe alimentato dal Snapdragon 8 Elite Gen 5 e certificazione IP68 per resistenza ad acqua e polvere.

Il lancio è previsto nella prima metà del 2026, tempistica che colloca il dispositivo in diretta concorrenza con i flagship primaverili di Samsung, Xiaomi e OPPO. Se confermate, queste caratteristiche posizionerebbero il OnePlus 15T come l'alternativa più credibile per chi cerca prestazioni da top di gamma senza dover gestire dispositivi da oltre 6,7 pollici.

Restano da chiarire dettagli cruciali come RAM, storage, sistema di ricarica rapida (probabilmente 100W o superiore considerando gli standard OnePlus) e pricing, elementi determinanti per valutare la reale competitività del progetto in un mercato sempre più polarizzato tra giganti economici e flagship ultra-premium.