io ho spostato il router dalla scrivania al corridoio e giuro che adesso va meglio, prima credevo fosse una cazzata
Ma se faccio lo speedtest col cavo va bene e col wifi fa schifo, è normale?
tutta sta roba per dire che il modem del provider fa pena comunque lol
boh io ho tipo 15 dispositivi connessi e non sapevo che potesse essere un problema
