Il TP-Link UH3020C è l'hub USB-C perfetto per espandere le vostre possibilità di connessione! Questo pratico adattatore 3 in 1 vi offre una porta HDMI 4K@60Hz per streaming ad altissima definizione, una porta USB-A 3.0 per trasferimenti dati SuperSpeed fino a 5 Gbps e ricarica rapida fino a 100W. Su Amazon è disponibile a soli 14,99€ invece di 19,99€, con uno sconto del 25%. Compatibile con tutti i principali sistemi operativi e plug & play, è la soluzione ideale per potenziare il vostro laptop o tablet.

Hub USB-C TP-Link, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TP-Link UH3020C rappresenta la soluzione ideale per chi lavora in mobilità o desidera espandere la connettività del proprio laptop dotato di porta USB-C. Questo hub si rivolge particolarmente a professionisti, studenti e creativi che necessitano di collegare contemporaneamente più periferiche senza rinunciare alla portabilità. Se utilizzate un ultrabook o un dispositivo con porte limitate e avete bisogno di connettere un monitor esterno per presentazioni o multitasking, trasferire file da chiavette USB e mantenere il dispositivo in carica durante il lavoro, questo hub risolve brillantemente tutte queste esigenze in un unico accessorio compatto.

Con un prezzo ridotto a soli 14,99€, l'UH3020C si distingue per la sua versatilità d'uso e la compatibilità universale con praticamente tutti i sistemi operativi. La ricarica rapida fino a 100W garantisce che il vostro laptop rimanga sempre alimentato anche sotto carico intenso, mentre la porta HDMI 4K@60Hz vi permetterà di godere di contenuti multimediali in altissima definizione o di lavorare su schermi esterni con fluidità perfetta. Il trasferimento dati SuperSpeed a 5 Gbps della porta USB-A 3.0 e l'installazione plug & play senza driver rendono questo hub la scelta perfetta per chi cerca praticità, prestazioni e risparmio in un'unica soluzione.

