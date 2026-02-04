Se cercate un power bank magnetico ultrasottile per il vostro iPhone, non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. Il Baseus Picogo AM41 da 5000mAh è ora disponibile a soli 28,45€ invece di 38,99€, con uno sconto del 27%. Questo caricabatterie portatile è più sottile dell'iPhone 16 (solo 7,6 mm) e pesa appena 107 grammi. Con la ricarica rapida da 20W, potrete ricaricare il vostro iPhone al 55% in soli 30 minuti a soli 28,45€. Grazie alla compatibilità MagSafe e alla potente forza magnetica, si aggancia perfettamente al telefono garantendo una ricarica sicura con protezioni a 9 strati.

Baseus Picogo AM41 Power Bank, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Baseus Picogo AM41 è la soluzione ideale per chi cerca portabilità estrema senza rinunciare alla praticità. Con i suoi soli 7,6 mm di spessore e 107 grammi di peso, questo power bank magnetico si rivolge a professionisti sempre in movimento, studenti universitari e viaggiatori che necessitano di una ricarica d'emergenza discreta e sempre a portata di mano. Se siete tra coloro che odiano i cavi ingombranti e apprezzate il design minimalista, questo dispositivo MagSafe compatibile rappresenta l'accessorio perfetto che scompare letteralmente nella tasca della camicia o nella borsa, pronto all'uso quando l'iPhone inizia a scaricarsi nei momenti meno opportuni.

Particolarmente consigliato per possessori di iPhone dalla serie 12 in poi, questo power bank soddisfa l'esigenza di chi desidera una ricarica rapida (20W via USB-C) ma anche la comodità del wireless charging da 7,5W. Le 9 protezioni integrate e il monitoraggio costante della temperatura lo rendono perfetto per chi usa intensivamente il proprio smartphone durante la giornata lavorativa, mentre il display LED intelligente permette di controllare sempre la carica residua. Con uno sconto del 27%, rappresenta un investimento intelligente per chi vuole eliminare l'ansia da batteria scarica senza appesantire la propria routine quotidiana.

