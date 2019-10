OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro, da oggi disponibili all’acquisto

OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro sono disponibili all'acquisto sul sito ufficiale e su Amazon, rispettivamente a 599 euro e a partire da 759 euro.

Come promesso, i nuovi top di gamma OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro sono disponibili all’acquisto a partire da oggi – 17 ottobre – sia sul sito ufficiale che su Amazon. Il modello base (di cui trovate la nostra recensione a questo link) nella sola versione con 8 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna è venduta a 599 euro. Mentre OnePlus 7T Pro (recensione qui) parte da 759 euro per la versione con 8 Gigabyte di RAM che diventano 829 euro per la variante top con 12 Gigabyte di RAM. Riassumiamo le caratteristiche principali.

OnePlus 7T – acquistabile tramite questo link su Amazon – è equipaggiato con lo Snapdragon 855+ di Qualcomm chiamato a muovere un display Fluid AMOLED da 6,55 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz e sensore biometrico integrato. Il comparto fotografico posteriore è alloggiato all’interno di un cerchio e si compone di un sensore principale da 48 MP (OIS e apertura f/1.6), un grandangolare da 16 MP (f/2.2) e un teleobiettivo da 12 MP (f/2.2) che abilita uno zoom 2X. La fotocamera frontale, invece, è da 16 Megapixel incastonata in un notch a goccia. Batteria da 3.800 mAh. La colorazione Frosted Silver risulta disponibile a partire dal 17 ottobre su Amazon.

Poche differenze per OnePlus 7T Pro, acquistabile tramite questo link. Due le configurazioni possibili: 8/256 GB venduta a 759 euro e 12/256 GB acquistabile a 829 euro. Il display ha una diagonale da 6,67 pollici e perde il notch in favore di una fotocamera frontale a scomparsa. Sul posteriore, invece, il modulo fotografico (48MP + 16MP + 8MP con zoom ottico 3X) è posizionato in verticale. Sotto la scocca, una batteria da 4.085 mAh.

La commercializzazione di OnePlus 7T Pro McLaren Edition avverrà a partire dal 5 Novembre al prezzo di 859 euro.