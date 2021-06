OnePlus 9 Pro, il nuovo aggiornamento abilita una funzione omessa al lancio

La nuova versione di OxygenOS in arrivo su OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro abilita su quest’ultimo una funzione disponibile sin dal lancio sul modello più economico della gamma ma che nella variante più costosa era stata omessa: la registrazione video in HDR.

Sin dal momento della loro presentazione, OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro hanno attirato l’attenzione di stampa e grande pubblico. A differenziare i due prodotti, oltre a prezzi, dimensioni e alcune delle specifiche tecniche, c’era anche il software. Il modello più compatto dei due che vantava una funzione che fino ad oggi al modello Pro mancava, differenza che è stata annullata con l’ultimo aggiornamento.

La versione di OxygenOS 11.2.7.7 è attualmente in distribuzione verso gli smartphone del brand capitanato da Pete Lau e porta con sé molte correzioni di bug e ottimizzazioni software. Questo update abilita finalmente la registrazione di video HDR su OnePlus 9 Pro, funzione probabilmente omessa al lancio a causa dei problemi di surriscaldamento segnalati in rete ma che la nostra unità non ha mostrato durante i vari test.

Sinistra: Prima dell'aggiornamento | Destra: Post aggiornamento

OnePlus ha confermato il rollout dell’aggiornamento OTA sul forum ufficiale. Potete controllare il breve changelog qui di seguito:

Sistema Consumo energetico ridotto in determinati scenari Corretti problemi noti e migliorata la stabilità

Fotocamera Aggiunta la funzione di registrazione video in HDR nell’interfaccia dell’app Fotocamera (Percorso: Pulsante menu nell’angolo superiore destro dello schermo -> Video dinamico) (Specifico di OnePlus 9 Pro) Migliorata l’esperienza di scatto e registrazione video



Come ricordano i colleghi di 9to5Google, l’aggiornamento è attualmente in distribuzione in India, con un rollout più ampio per i dispositivi in Nord America e in Europa previsto per i prossimi giorni.