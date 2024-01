Migliori tappetini da gaming XXL (gennaio 2024)

Siete alla ricerca di un tappetino da gaming e volete avere parecchio spazio a disposizione? Vi farà allora decisamente piacere sapere che sul mercato esistono diversi tappetini da gaming XXL, ossia di dimensioni più generose rispetto a quelle standard e che possono arrivare a coprire anche una intera scrivania (o quasi).

In questo aggiornamento abbiamo sistemato l’elenco dei prodotti consigliati, includendo offerte attualmente disponibili e dotate di un buon rapporto qualità-prezzo, e arricchito la parte dedicata alla guida al come scegliere i migliori tappetini da gaming XXL, per assistervi ancora meglio nella vostra scelta.

Un tappetino più grande del normale, infatti, presenta numerosi vantaggi: oltre a dare la possibilità di spostare il mouse sul piano d'appoggio molto più liberamente, favorendo chi preferisce giocare con DPI e sensibilità bassa, il tappetino funge da base anche per la tastiera, e grazie alle sue dimensioni impedisce di sporcare o rovinare in qualsiasi modo la scrivania. Da non dimenticare è poi l'aspetto meramente visivo, visto che con un bel tappetino da gaming XXL è possibile donare un colpo d'occhio completamente differente alle vostre scrivanie. Se siete insomma alla ricerca di superficie d'appoggio sicura per mouse, tastiera e anche altri oggetti (a seconda delle dimensioni del tappetino stesso), optare per un tappetino da gaming XXL non è affatto una cattiva idea, e qui di seguito ne trovate alcuni che possono fare al caso vostro.

Come scegliere un tappetino da gaming XXL?

Di seguito trovate tre semplici consigli per orientarvi nella scelta di un tappetino da gaming di grandi dimensioni ed evitare di acquistare il primo che vi capita. Anche se si tratta di prodotti che solo una volta provati possono farvi capire al 100% se fanno al caso vostro oppure no, esistono una serie di criteri insindacabili da valutare prima di procedere all'acquisto, e sono proprio quelli qui di seguito.

Che tappetini da gaming XXL scegliere?

Sebbene per molti possa essere una domanda decisamente scontata, la scelta del proprio tappetino da gaming XXL non è più semplice come una volta, con diversi fattori che entrano in gioco in tale decisione.

Come sempre il consiglio principale è quello di cercare di comprendere esattamente quello di cui si ha bisogno. Di quanto spazio necessitate, vi basta avere mouse e tastiera o preferite avere sopra di esso anche qualche altro device? E, ancora, quanto è importante per voi il design del prodotto? Necessitate di funzionalità aggiuntive, come l’illuminazione RGB? E, ovviamente, qual è il vostro budget?

Insomma, non si tratta certo di un’equazione impossibile da risolvere, ma è evidente come sia necessario pensare bene prima di gettarsi in un acquisto. Proprio per tale motivo abbiamo elencato di seguito alcuni punti che possano assistervi in quella che è la vostra scelta tra i migliori tappetini da gaming XXL.

A cosa serve un tappetino da gaming?

Ma a cosa serve esattamente un tappetino da gaming? Lo scopo principale, come potrete immaginare, è quello di garantire il corretto scivolamento e funzionamento del mouse. Una superficie, insomma, pensata per poter utilizzare il proprio mouse con la maggiore comodità possibile, senza rischiare di incappare in movimenti troppo veloci del prodotti o la mancata ricezione di qualche input.

Nel corso del tempo i tappetini per PC hanno assunto anche altre funzionalità, come ad esempio quella di far da base anche alla tastiera. I tappettini XXL, di cui trovate i migliori elencati in questo articolo, hanno infatti proprio tale scopo, ossia quello di poter accogliere sopra di essi non solo il mouse ma anche appunto la tastiera e altri eventuali device. Più sono grandi, più accessori possono insomma essere posti sopra di essi.

Completano il parco delle possibilità dei tappetini anche altre feature, come l’illuminazione RGB che da un tocco di più al tutto, o anche la possibilità di ricaricare in modalità wireless determinate tipologie di mouse. Insomma, non più solo delle basi per il mouse, ma anche molto di più. L’importante è, dinnanzi a tutta questa scelta, comprendere bene di cosa si ha bisogno.

Dimensioni

Se siete capitati all’interno di questo articolo avrete già deciso di affidarvi a un prodotto con dimensioni tutto sommato generose, ossia appunto a un tappetino da gaming XXL. Ma, come potrete immaginare, non tutti i tappetini classificabili in tale categoria hanno la stessa larghezza e lunghezza in centimetri.

In linea di massima un tappetino da gaming XXL ha delle dimensioni pari a 90 x 30 cm, variando ovviamente però anche di molto in base a quelle che sono le proprie esigenze. Dall’essere la base di solo mouse e tastiera fino al ricoprire l’intera scrivania: all’interno della categoria dei tappetini da gaming XXL troverete insomma un po’ di tutto. Non stupitevi, quindi, di trovare tappetini con dimensioni differenti da quelle sopra elencate, né tantomeno con altre diciture come XXL o quant’altro.

Il consiglio è insomma quello di pensare a quanto spazio si necessita, a quello che è lo spazio disponibile sul proprio piano di gioco e, solo a tal punto, andare a scegliere il proprio tappetino da gaming XXL tra quelli che soddisfano i propri requisiti a livello di dimensioni.

Materiale

Il materiale del tappetino è un altro elemento da tenere in seria considerazione, forse anche più delle dimensioni: se, infatti, non vi trovate bene con un tappetino morbido (o, viceversa, con uno rigido) mentre giocate, allora quell'acquisto non potrà mai essere adatto a voi. Il materiale va poi considerato anche in relazione al grado di "lavabilità" del tappetino stesso: un tappetino idrorepellente, per esempio, potrebbe essere meno soggetto a sporcarsi.

Design

Anche l'occhio vuole la sua parte, no? Nonostante la maggior parte dei tappetini da gaming XXL sia nera, esistono infatti molte varianti, con motivi e colori differenti, capaci di abbinarsi più o meno bene alla vostra postazione. Insomma, qualsiasi siano i vostri gusti troverete di sicuro un tappetino da gaming XXL che vi sappia soddisfare anche sul piano del design.

Brand conosciuti

Il nostro consiglio, qualsiasi siano il vostro budget e le vostre esigenze, è quello di concentrarsi nella vostra scelta di un tappetino da gaming XXL su brand conosciuti e consolidati. Sebbene a prima vista potrebbero infatti erroneamente sembrare prodotti semplici, che non necessitano di caratteristiche particolari, è invece un attimo scontrarsi su qualche prodotto scadente, che non garantisce un buon scivolamento del mouse o si sfilaccia facilmente ai bordi.

Se avete adocchiato qualcosa di interessante di qualche brand a voi sconosciuto non tiratevi però drasticamente indietro e provate a cercare qualche recensione sul web del prodotto, per validarne o meno l'effettiva qualità.

Quanto costa un tappetino da gaming XXL?

Come sempre importante e decisivo per ogni acquisto, fondamentale soprattutto in questo caso, considerando che l’oggetto in questione viene spesso acquistato a poco dalle masse e, in generale, non viene granché accostato a cifre esose. Come avrete notato, all’interno della nostra guida abbiamo tenuto bene a mente questo aspetto, consigliando prodotti di vario genere, con prezzi abbordabilissimi. Qualora non abbiate chissà quali esigenze, infatti, un tappetino sui 20€ potrebbe fare al caso vostro: avreste tutto il necessario a discapito di perfomance nella media, ma non è scontato v’importi.

Si può, ovviamente, salire abbastanza di prezzo, raggiungendo cifre che superano agilmente i 40€. In questi casi subentrano per forza esigenze diverse: se interessati, infatti, ad un prodotto utile soprattutto per giocare, e volete – magari – farlo anche durare molto a lungo, beh… non possiamo che suggerirvi l’acquisto di un prodotto più idoneo, in questo caso il modello di casa Logitech. Anche in questo caso, dunque, cercate di comprendere al meglio le vostre necessità.