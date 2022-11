Android 13 è ora disponibile su ulteriori sei modelli OnePlus, i quali nel corso dei prossimi giorni verranno aggiornati all’ultima versione del sistema operativo del noto robottino.

Più correttamente i device OnePlus non riceveranno Android 13, ma una variante del sistema operativo di Google sviluppata internamente: OxygenOS 13. Ad accedere a questo importante aggiornamento saranno OnePlus 8, 8 Pro, 8T, 9R, 9RT e 10R.

Per quanto il contemporaneo coinvolgimento di ben sei modelli (alcuni risalenti al 2020) possa sembrare inusuale è stata la stessa OnePlus a confermarne la veridicità con una serie di post dedicati.

Non solo: stando a quanto detto, ciascun smartphone riceverà una versione diversa di OxygenOS 13. Tuttavia, a seconda del modello di smartphone interessato, le differenze potrebbero essere minime.

A titolo puramente esemplificativo ecco quali saranno le novità introdotte per OnePlus 9RT.

Design Aquamorphic

Aggiunge i colori del tema Aquamorphic Design per un maggiore comfort visivo.

Applica l’Aquamorphic Design alle animazioni per renderle naturali e vivide .

per renderle . Aggiornamenti a Quantum Animation Engine 4.0 , con una nuova funzione di riconoscimento del comportamento, che riconosce gesti complessi e fornisce interazioni ottimizzate.

, con una nuova funzione di riconoscimento del comportamento, che riconosce gesti complessi e fornisce interazioni ottimizzate. Ottimizza i livelli dell’interfaccia utente per un’esperienza visiva più chiara e ordinata.

Applica i movimenti fisici del mondo reale alle animazioni per farle sembrare più naturali e intuitive.

per farle sembrare più naturali e intuitive. Adatta i layout reattivi per adattarsi a schermi di dimensioni diverse per migliorare la leggibilità.

Ottimizza i caratteri per una migliore leggibilità.

Arricchisce e ottimizza le illustrazioni per le caratteristiche incorporando elementi multiculturali e inclusivi.

Efficienza

Aggiunge Meeting Assistant per migliorare l’esperienza di connessione alla riunione e rendere più semplice prendere appunti, introduce un’opzione per rendere le notifiche meno invasive.

per migliorare l’esperienza di connessione alla riunione e rendere più semplice prendere appunti, introduce un’opzione per rendere le notifiche meno invasive. Aggiunge cartelle di grandi dimensioni alla schermata iniziale. Ora si potrà aprire un’app in una cartella ingrandita con un solo tap e girare le pagine nella cartella con uno swipe.

Aggiunge un nuovo genere di Display Always-On che, limitatamente ad alcune app, permette di mostrare informazioni in tempo reale su musica, chiamate e food delivery.

che, limitatamente ad alcune app, permette di mostrare informazioni in tempo reale su musica, chiamate e food delivery. Aggiunge il controllo della riproduzione multimediale e ottimizza l’esperienza delle Impostazioni rapide.

Aggiunge più strumenti per la modifica degli screenshot.

Ottimizza scaffale. Scorri verso il basso nella schermata Home per visualizzare lo scaffale per impostazione predefinita. Puoi cercare contenuti online e sul tuo dispositivo.

Interconnessione senza soluzione di continuità

Ottimizza Screencast , che si adatta automaticamente allo schermo di destinazione.

, che si adatta automaticamente allo schermo di destinazione. Ottimizza la connettività degli auricolari per offrire un’esperienza maggiormente priva di interruzioni

Personalizzazione

Ottimizza Bitmoji per offrire più animazioni Always-On Display.

per offrire più animazioni Always-On Display. Ottimizza Insight Always-On Display , con una maggior personalizzazione delle impostazioni Always-On Display.

, con una maggior personalizzazione delle impostazioni Always-On Display. Ottimizza Canvas Always-On Display, con più strumenti di disegno e più colori disponibili.

Sicurezza e privacy

Aggiunge una funzione di pixelizzazione automatica degli screenshot della chat. Il sistema può identificare e pixelare automaticamente le immagini del profilo e i nomi in uno screenshot per proteggere la privacy.

della chat. Il sistema può identificare e pixelare automaticamente le immagini del profilo e i nomi in uno screenshot per proteggere la privacy. Aggiunge la cancellazione regolare degli appunti per la protezione della privacy.

per la protezione della privacy. Ottimizza Private Safe. L’Advanced Encryption Standard (AES) viene utilizzato per crittografare tutti i file per una maggiore sicurezza dei file privati.

Salute & Benessere digitale

Aggiunge il Kid Space che permette di impostare dei limiti di tempo sullo schermo, promemoria per la luce ambientale e funzioni di protezione degli occhi.

L’azienda fa presente che per portare a termine in maniera corretta il passaggio a OxygenOS 13 sono necessari 5GB di spazio libero e la batteria deve essere carica almeno al 30%.

Per completezza segnaliamo che gli aggiornamenti in questione saranno inizialmente disponibili solo per coloro che hanno preso parte ai test Open Beta; solo in seguito, più gradualmente, queste novità verranno allargate a tutti gli utenti.