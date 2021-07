OnePlus Nord 2 5G è ufficiale: nuovo chip, stesso prezzo imbattibile!

L’attesa è finalmente terminata, questo è il giorno che molti di voi stavano aspettando, è finalmente ufficiale il nuovissimo OnePlus Nord 2 5G.

Scopriamo insieme quali sono le caratteristiche tecniche di quello che promette di essere un ottimo smartphone di fascia media dal rapporto qualità/prezzo fenomenale!

Nonostante l’annuncio di un gran numero di terminali nella fascia media durante l’ultimo anno, come Nord N10 5G, Nord N100 e Nord CE 5G, lo smartphone OnePlus della gamma che ha ottenuto il migliore riscontro da parte degli utenti e della critica è stato il Nord originale.

Ora il brand capitanato da Pete Lau sembra voler davvero riuscire ad ottenere nuovamente il successo della generazione precedente con l’annuncio di OnePlus Nord 2 5G, primo smartphone della casa con chip MediaTek e che sulla carta ha tutte le carte in regola per diventare il prossimo best-buy.

Di seguito le caratteristiche tecniche del nuovissimo OnePlus Nord 2:

Display in tecnologia AMOLED da 6,43″ con refresh rate a 90Hz

Processore MediaTek Dimensity 1200-AI

Configurazioni di memoria: 8GB/128GB – 12GB/256GB

Batteria da 4500mAh

Supporto alla ricarica rapida a 65W

Fotocamera principale Sony IMX766 da 50MP (la stessa di OnePlus 9), f/1.88, stabilizzazione ottica OIS

Fotocamera ultragrandangolare da 8MP, f/2.25

Fotocamera monocromatica da 2MP, f/2.5

Fotocamera anteriore Sony IMX616 da 32MP, f/2.45

Dimensioni: 160 x 73.8 x 8,1 mm

Peso: 189g

Speaker stereo

Software OxygenOS 11.3 su base Android 11 (garantiti 2 anni di major update e 3 anni di patch di sicurezza)

Grande attenzione quindi alla scheda tecnica con peculiarità in grado di permettere a questo Nord 2 di distinguersi in maniera molto netta rispetto alla concorrenza nella sua fascia di appartenenza, con in aggiunta un design completamente rivisto e che strizza l’occhio a quanto già visto con gli ultimi e più recenti top di gamma della casa cinese.

OnePlus Nord 2 5G sarà disponibile sul sito ufficiale oneplus.com e su Amazon.it a partire dal 28 luglio 2021. La versione da 8GB di RAM con 128GB di memoria interna sarà disponibile a partire a 399 euro, mentre quella da 12GB di RAM con 256GB di storage sarà disponibile a 499 euro.