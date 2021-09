OnePlus: scatti vintage con la modalità XPan

Sempre più utenti vogliono unire la comodità della fotografia digitale al look and feel degli scatti analogici: in linea con questa tendenza OnePlus ha appena lanciato la nuova modalità di scatto XPan per i suoi ultimi dispositivi di fascia alta, OnePlus 9 e 9 Pro (leggi qui la nostra recensione di OnePlus 9 5G), equipaggiati da lenti Hasselblad.

XPan è una modalità di scatto inserita direttamente nell’applicazione fotocamera dei dispositivi OnePlus che ricrea le caratteristiche dell’omonima macchina fotografica analogica a doppia fotocamera Hasselblad prodotta negli anni ’90. La particolarità della modalità XPan, nello specifico, era proprio la possibilità di passare dalla modalità standard a una modalità panoramica, di grande formato, senza bisogno di sostituire la pellicola 35mm.

Lo stesso funzionamento è previsto per la modalità XPan degli smartphone OnePlus: gli utenti potranno infatti visualizzare l’anteprima dei loro scatti nel formato panoramico 65:24. Sono previste due aperture focali, rispettivamente in 30 e 45 mm, che ricordano nel formato proprio gli obiettivi della Hasselblad XPan originale. Dal punto di vista tecnico, invece, le immagini scattate in questa modalità saranno elaborate dalla fotocamera principale da 48 megapixel e dalla fotocamera grandangolare da 50 megapixel, per una risoluzione che supera per entrambe le aperture focali i 7000 x 2700 pixel.

OnePlus ha collaborato con Hasselblad anche per lo sviluppo di due filtri in grado di simulare l’effetto ottenuto scattando in analogico: la modalità XPan si apre infatti in bianco e nero, ma è disponibile anche una modalità a colori dai toni ricchi e realistici. Anche l’animazione successiva allo scatto richiama la fotografia analogica: l’immagine scattata apparirà inizialmente come una pellicola in negativo e si svilupperà solo successivamente nella versione definitiva pronta per essere salvata sul dispositivo.

Con la modalità XPan OnePlus fa insomma rivivere gli anni ’90 cavalcando l’onda delle ultime tendenze, senza però far mancare agli utenti la possibilità di sviluppare la propria creatività con formati e modalità di narrazione inusuali.