OnePlus Watch 3 arriva il 18 febbraio, l'azienda anticipa specifiche e (sorprendente) autonomia!

OnePlus si prepara a lanciare il suo nuovo smartwatch di punta, il OnePlus Watch 3, puntando su un'autonomia eccezionale e un design raffinato. Il dispositivo, che sarà disponibile in Europa e Nord America a partire dal 18 febbraio, promette di rivoluzionare il mercato degli smartwatch con una combinazione di tecnologie avanzate, funzionalità dedicate alla salute e un'estetica curata nei minimi dettagli.

Uno dei punti di forza del OnePlus Watch 3 è senza dubbio la sua straordinaria autonomia. Grazie all'innovativa architettura Dual-Engine, che vede l'impiego del chipset Snapdragon W5 e del nuovo BES2800 MCU Efficiency, lo smartwatch è in grado di garantire fino a 5 giorni di utilizzo in modalità smart (120 ore) e addirittura 16 giorni in modalità risparmio energetico. Un risultato reso possibile anche dall'adozione della batteria OnePlus Silicon NanoStack, la stessa utilizzata nel flagship OnePlus 13, che con i suoi 631mAh di capacità e la tecnologia 6nm FinFET assicura consumi ridotti e prestazioni ottimizzate. Inoltre, la ricarica rapida permette di ottenere un'intera giornata di utilizzo con soli 10 minuti di carica.

L'autonomia dell'orologio è stata misurata dai laboratori OnePlus secondo queste condizioni:

Autonomia fino a 120 ore Quadrante ufficiale con Always-On Display disattivato e monitoraggio salute predefinito.

Connessione Bluetooth: 14,2 ore/giorno.

Standby WiFi: 1 ora/giorno.

Monitoraggio del sonno: 6,5 ore/giorno.

Attivazione dello schermo con movimento del polso: 220 volte/giorno.

Ricezione di 130 messaggi/giorno.

Utilizzo dello schermo (app varie): 20 minuti/giorno.

Promemoria chiamata in arrivo (5 secondi): 6 volte/giorno.

Chiamata Bluetooth: 5 minuti/giorno.

Sincronizzazione dati tra telefono e smartwatch: 500 volte/giorno.

Musica in streaming via Bluetooth (Spotify): 15 minuti/giorno.

Corsa all'aperto con GPS: 30 minuti/giorno.

Sveglia: 3 volte/giorno. Autonomia fino a 72 ore con utilizzo intenso: Quadrante di terze parti con Dual Engine Architecture disattivata e Always-On Display attivato.

Connessione Bluetooth + AOD in standby: 12,2 ore/giorno.

Connessione WiFi + AOD in standby: 2 ore/giorno.

Monitoraggio del sonno: 6,5 ore/giorno.

Attivazione dello schermo con movimento del polso: 300 volte/giorno.

Ricezione di 180 messaggi/giorno.

Utilizzo dello schermo (app varie): 30 minuti/giorno.

Promemoria chiamata in arrivo (5 secondi): 6 volte/giorno.

Chiamata Bluetooth: 5 minuti/giorno.

Navigazione con Google Maps: 15 minuti/giorno.

Sincronizzazione dati con il telefono: 500s/giorno.

Musica in streaming via Bluetooth (Spotify): 30 minuti/giorno.

Corsa all'aperto: 30 minuti/giorno.

Sveglia: 3 volte/giorno. Autonomia fino a 16 giorni in modalità risparmio energetico: Connessione Bluetooth attiva tutto il giorno.

90 minuti di esercizio all'aperto a settimana.

Attivazione dello schermo con movimento del polso: 180 volte/giorno.

Ricezione di 180 messaggi/giorno.

5 chiamate in arrivo/giorno.

5 minuti/giorno di chiamate Bluetooth.

3 sveglie/giorno.

Rilevamento del sonno: 6 ore/giorno.

OnePlus Watch 3 non è solo sinonimo di performance, ma anche di stile. La cassa in acciaio inossidabile, già apprezzata nella generazione precedente, è impreziosita da una cornice in titanio con rivestimento PVD, che conferisce allo smartwatch un aspetto elegante e al contempo resistente. Il display 2D in vetro zaffiro garantisce maggiore luminosità, resistenza agli urti e una migliore esperienza visiva.

Il dispositivo sarà disponibile in due esclusive varianti di colore:

Emerald Titanium: con cornice in titanio argento, corpo in acciaio inossidabile e cinturino in fluorogomma verde con fibbia in acciaio.

con cornice in titanio argento, corpo in acciaio inossidabile e cinturino in fluorogomma verde con fibbia in acciaio. Obsidian Titanium: con cornice in titanio nero, corpo in acciaio inossidabile e cinturino in fluorogomma nero con fibbia in acciaio.

OnePlus Watch 3 non trascura l'aspetto salute e benessere, integrando sensori di ultima generazione e algoritmi avanzati per il monitoraggio di numerosi parametri vitali. Sebbene l'azienda non abbia ancora svelato nel dettaglio tutte le funzionalità dedicate al fitness e alla salute, è lecito aspettarsi un'ampia gamma di opzioni per il tracciamento dell'attività fisica, il monitoraggio del sonno e l'analisi dei dati biometrici.

Il nuovo smartwatch si integrerà perfettamente nell'ecosistema OnePlus, offrendo una connettività impareggiabile con gli smartphone e gli altri dispositivi del brand. Grazie al sistema operativo WearOS, gli utenti potranno accedere a un'ampia selezione di applicazioni e personalizzare l'esperienza d'uso in base alle proprie esigenze.

Per scoprire tutti i dettagli del OnePlus Watch 3, non resta che attendere l'evento ufficiale di lancio del 18 febbraio. OnePlus ha promesso di svelare ulteriori informazioni sulle caratteristiche del dispositivo, sulle funzionalità dedicate alla salute e sul prezzo di vendita. Gli appassionati potranno seguire l'evento in diretta sul canale YouTube ufficiale di OnePlus Europa e rimanere aggiornati sulle ultime novità.