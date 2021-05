OnePlus WellPaper: lo sfondo più personale che c’è

OnePlus lancia WellPaper, un’App che aiuta a tenere sotto controllo il tempo che passiamo davanti al display del nostro smartphone e come questo viene impiegato.

WellPaper non è un’applicazione esclusiva per dispositivi OnePlus. Potete raggiungerla facilmente nel Play Store, scaricarla ed installarla sul vostro smartphone Android.

Il funzionamento è molto semplice ed attualmente è personalizzabile con 3 WellPaper che si applicheranno allo sfondo. Grazie a questo infatti, sarà impossibile non averli a vista in vari momenti della propria giornata.

I WellPaper sono stati così progettati:

Composizione : un set di figure geometriche (quadrati e rettangoli) che rappresentano delle App. In base al tempo di utilizzo saranno più grandi o più piccoli;

: un set di figure geometriche (quadrati e rettangoli) che rappresentano delle App. In base al tempo di utilizzo saranno più grandi o più piccoli; Radiale : dei colori che si espandono o restringono in base al tempo di utilizzo di un’App. Anche in questo caso associata al colore;

: dei colori che si espandono o restringono in base al tempo di utilizzo di un’App. Anche in questo caso associata al colore; Bagliore: degli archi che assumeranno un’ampiezza diversa in base all’App che ne rappresenta il colore.

Scegliendo uno di questi 3 sfondi animati, la loro composizione cambierà durante il giorno in base al tipo di utilizzo. In questo modo è facile rendersi a colpo d’occhio di come stiamo utilizzando il nostro tempo sullo smartphone.

Se state pensando che ciò possa influire in negativo sulla durata della batteria, OnePlus ha pensato bene di utilizzare un metodo che andrà a mostrare il WellPaper aggiornato solo quando sblocchiamo lo smartphone oppure quando è visualizzata la schermata Home. In questo caso l’attività in background sarà limitata al massimo.

La concezione che sta alla base di quest’App è l’estrema personalizzazione che produce in base al suo utilizzo e che sarà diversa utente per utente. WellPaper è disponibile subito dal Play Store, l’installazione è gratuita e potete scaricarlo da questo link.