Operatori di telefonia mobile in Italia, chi è stato il migliore nel primo trimestre 2021?

È stato pubblicato il nuovo resoconto trimestrale riguardo alla situazione delle reti di telefonia mobile in Italia realizzato da Opensignal. L’analisi dei quattro operatori nostrani ha messo in luce i pregi di ognuno di essi con Vodafone che guadagna il primo posto in ben 5 diverse aree di valutazione mentre TIM risulta in netto declino persino contro il nuovo arrivato, Iliad. WindTre è in media il più veloce.

Opensignal è una società esperta nell’analisi delle reti mobili e opera non solo in Italia, sul loro sito si possono trovare resoconti dettagliati di moltissimi altri Paesi. Oltre alla pura analisi di copertura e di velocità della rete, l’azienda effettua anche diversi test relativi all’esperienza d’uso come streaming video e gioco online.

A dominare la classifica degli operatori italiani nel primo trimestre del 2021, il periodo in questione è quindi quello che va da gennaio a marzo di quest’anno, è Vodafone che si aggiudica 5 vittorie su 7. WindTre è ancora una volta l’azienda in grado di fornire ai propri utenti le velocità medie più elevate, con un valore misurato in download di oltre 30Mbps e in upload di oltre 10Mbps.

Il punteggio più alto nella categoria video è andato quindi a Vodafone che ha superato la joint venture di Wind e Tre che precedentemente deteneva il primo posto. Sempre medaglia d’oro all’operatore di rosso vestito nelle categorie gaming e chiamate VoIP, in cui si Vodafone si è dimostrato il miglior concorrente.

TIM non riesce a guadagnare in alcuna categoria il gradino più alto del podio se non con un primo posto a pari merito con Vodafone nella qualità della copertura del segnale 4G. Nemmeno Iliad risulta mai vincitore nelle categorie sotto esame, tuttavia dai dati raccolti dimostra di essere ormai all’altezza dei veterani che l’hanno preceduto sul territorio nazionale.

Sul sito di Opensignal è persino possibile analizzare i dati specifici per area geografica con dei grafici che presentano la situazione specifica del nord, del centro, del sud, della Sicilia e della Sardegna.