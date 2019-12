OPPO A91 e A8 ufficiali: ecco le specifiche tecniche

OPPO A91 e A8 sono ufficiali. L’azienda cinese ha annunciato i nuovi smartphone di fascia media e bassa senza tanto clamore. I dispositivi infatti sono apparsi nel catalogo del brand per il mercato cinese. Entrambi si basano su processori MediaTek e puntano sul rapporto qualità/prezzo. Per il momento, la disponibilità è limitata al mercato di casa ma è plausibile che OPPO decida di commercializzarli anche in altri mercati, come quello italiano in cui la società sta pian piano prendendo piede.

OPPO A91 è il più costoso e completo. Equipaggiato con il MediaTek Helio P70 accoppiato a 8 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna espandibile, è dotato di un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full-HD+ e rapporto di forma in 20:9. Il sensore biometrico è implementato sotto lo schermo, interrotto al centro da un notch a goccia che ospita la fotocamera anteriore da 16 Megapixel.

La parte posteriore invece fa spazio a un sistema di quattro fotocamere: il sensore principale da 48 Megapixel è abbinato a un grandangolare da 8 Megapixel e a due sensori da 2 Megapixel, responsabili degli scatti macro e della profondità di campo. Il tutto è alimentato da una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida VOOC 3.0 a 30W. Android 9 personalizzato con ColorOS 6.1 per la parte software.

OPPO A8 invece è la proposta di fascia bassa. Il cuore pulsante è il SoC MediaTek Helio P35 con 4 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna espandibile. Il pannello scelto è un IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e notch a goccia (fotocamera anteriore da 8 Megapixel). Il comparto fotografico si compone di un sensore principale da 12 Megapixel e due sensori da 2 Megapixel. Sotto la scocca una batteria da 4.230 mAh.

Gli smartphone saranno disponibili in Cina nelle colorazioni Dark Blue, Red and Gradient per A91 e Azure e Black per A8 rispettivamente a 1.999 yuan (circa 257 euro) e 1.199 yuan (circa 154 euro).