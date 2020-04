Oppo ha appena annunciato A92s, uno smartphone di fascia media con delle ottime specifiche tecniche e un prezzo molto contenuto. L’azienda, oramai da diverso tempo, è infatti impegnata nella produzione di device che assicurano un ottimo rapporto qualità/prezzo (come per il recente Ace 2).

Il nuovo Oppo A92s è un dispositivo con un costo compreso tra 280 e 320 euro, ma compatibile con le reti di quinta generazione. Il 5G sta infatti prendendo piede nella fascia media. Altra specifica molto interessante di A92s è il display. Troviamo infatti un pannello LCD con una diagonale di 6,57 pollici, una risoluzione FullHD+ e un refresh rate a 120 Hz. In particolare, questo ultimo dato è quasi sempre riservato alla fascia alta.

Sotto la scocca è nascosto il SoC MediaTek Dimensity 800, accompagnato da 6/8 GB di RAM (LPDDR4X) e 128 GB di memoria interna (UFS 2.1). Il modulo fotografico posteriore è scandito da ben quattro sensori rispettivamente da 48 MP (Sony IMX586), 8 MP (grandangolare), 2 MP (macro) e 2 MP (modalità ritratto). Nella parte frontale, all’interno di un foro, ci sono due sensori da 16 MP (Sony IMX471) e 2 MP (profondità). La scheda tecnica si conclude poi con una batteria da 4.000 mAh, compatibile con la ricarica rapida a 18 W.

Parliamo subito dei prezzi. Oppo A92s, pur avendo delle ottime caratteristiche (considerando specialmente la fascia di riferimento), ha un costo abbastanza contenuto.

6/128 GB : 2.199 Yuan ( 286 euro circa);

: 2.199 Yuan ( circa); 8/128 GB: 2.499 Yuan (325 euro circa):

Il dispositivo è già disponibile per il pre-ordine in Cina e sarà in vendita a partire dal 29 aprile. Nessun dettaglio in merito alla possibile commercializzazione in altri mercati.