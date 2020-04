OPPO Ace2 ufficiale con ricarica wireless a 40W: caratteristiche tecniche

Come promesso, OPPO ha annunciato il suo nuovo smartphone top di gamma nella giornata di ieri. Stiamo parlando di OPPO Ace2, primo dispositivo a supportare la ricarica wireless a 40W grazie all’apposita basetta di ricarica annunciata contestualmente dal produttore cinese. La scheda tecnica del nuovo arrivato è da vero top di gamma. Scopriamo i dettagli.

OPPO Ace2 è basato sullo Snapdragon 865 di Qualcomm con 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di memoria interna UFS 3.0. Frontalmente, troviamo un ampio display OLED da 6,55 pollici con risoluzione 2.400 x 1.080 pixel e refresh rate a 90Hz. Nell’angolo sinistro, è presente il foro che ospita il sensore frontale da 16 Megapixel (f/2.4).

Sul retro, invece, troviamo un modulo fotografico di forma circolare con ben quattro fotocamere: sensore principale da 48 Megapixel (f/1.7), grandangolare da 8 Megapixel (f/2.2), sensore di profondità da 2 Megapixel (f/2.4) e sensore per le macro da 2 Megapixel (f/2.4). Il tutto è alimentato da una batteria da 4.000 mAh con supporto alla rapida SuperVOOC 2.0 a 65W, alla ricarica inversa a 10W e alla ricarica wireless – come detto – AirVOOC a 40W. Questa basetta di ricarica integra anche una ventola per la dissipazione del calore.

Anche per lo smartphone, OPPO ha messo a punto un sistema di raffreddamento che – oltre alla camera di vapore – sfrutta una fibra di carbonio per dissipare meglio il calore. Il software a bordo è Android 10 con personalizzazione ColorOS 7.1.

OPPO Ace2 sarà disponibile in Cina nelle colorazioni Moon Rock e Fantasy Purple nei seguenti prezzi e configurazioni:

8GB + 128GB a 3,999 Yuan (circa 520 euro)

8GB + 256GB a 4,399 Yuan (circa 570 euro)

12GB + 256GB a 4,599 Yuan (circa 599 euro)

Per il momento, non abbiamo informazioni su una possibile commercializzazione nel mercato italiano.