Settembre è ufficialmente iniziato, il che significa che i lavoratori dovranno ritornare in ufficio dopo le ferie, mentre gli studenti rientreranno sui banchi dopo le vacanze estive. Per affrontare questo difficile periodo è necessaria una spinta in più, motivo per cui nei giorni scorsi vi abbiamo proposto svariate offerte mirate al Back to School. Oggi, però, ci concentriamo su OPPO, che ha preso la palla al balzo per lanciare tantissimi sconti validi fino al 15 settembre!

I prodotti Back to School in sconto sul sito di OPPO sono mirati sia per chi ha bisogno di un dispositivo per studiare o lavorare, sia per chi vuole semplicemente godersi al meglio le proprie ore libere, massimizzando il proprio intrattenimento. Nell’ampio catalogo troverete, dunque, tantissimi smartphone di varie fasce di prezzo, ma anche tablet, auricolari e molto altro, che potrete acquistare anche in bundle per risparmiare ancora di più.

Tra i bundle più vantaggiosi vi è sicuramente quello che include l’OPPO Reno10 Pro, il nuovo smartphone perfetto per catturare facilmente foto nitide e dettagliate in qualsiasi situazione, insieme a OPPO Pad Air e la cover sono disponibili, il tutto per soli 699,99€! Considerando che il prezzo totale del bundle sarebbe di oltre 1.000,00€ si tratta di un’offerta davvero ottima, che vi farà ottenere il tablet praticamente gratis.

L’OPPO Reno10 Pro è dotato di un Teleobiettivo 2X con sensore Sony da 32MP e del nuovo algoritmo OPPO Portrait Expert Engine. Il risultato? Riuscirete a catturare ogni minimo dettaglio, ottenendo scatti nitidi e profondi e ritratti al livello professionale, mantenendo una perfetta coerenza con la realtà senza introdurre la minima distorsione.

Inoltre, riuscirete a svolgere qualsiasi attività con la massima fluidità e stabilità grazie alla tecnologia Dynamic Computing Engine, una soluzione software sviluppata da OPPO in collaborazione con Google che ottimizza il bilanciamento delle prestazioni e del consumo energetico garantendo un’esperienza ottimizzata al massimo. La batteria, infatti, vi garantirà una giornata intera di utilizzo senza scaricarsi, e si caricherà poi del 100% in soli 30 minuti.

Per quanto riguarda l’OPPO Pad Air, invece, parliamo di un tablet talmente leggero e sottile che vi sembrerà di non averlo nemmeno con voi, rendendolo perfetto per essere infilato in uno zaino o borsa. Inoltre, la scocca posteriore è resistente a graffi accidentali e impronte, mentre il design dalla forma arrotondata garantisce una presa salda e confortevole, cosicché potrete prendere appunti scrivendo a mano libera.

Il tablet, oltre che per studiare e lavorare, è perfetto anche per l’intrattenimento. È dotato, infatti, di quattro altoparlanti distribuiti simmetricamente che garantiscono un audio chiaro, completo, dettagliato e profondo, e di uno schermo Full HD da 10.36″ capace di trasmettere 1 miliardo di colori. Infine, il sistema operativo vi consentirà di dividere il display fino a 4 finestre, massimizzando l’efficienza e il multitasking.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi prodotti OPPO in sconto, per cui vi rimandiamo alla pagina dedicata alle offerte Back to School per scoprire il catalogo intero. Vi ricordiamo che la promozione è valida solo fino al 15 settembre, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile!

