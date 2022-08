Oppo Band 2 è ufficiale. La società cinese propone il modello successivo dell’indossabile tanto apprezzato nella sua prima generazione.

Ciò che salta subito all’occhio è il nuovo e ampio display con tanti inediti quadranti colorati e con cinturino bicolore.

Lo schermo è da 1,57 pollici ed estende la sua area di visualizzazione del 74% rispetto al modello precedente. Inoltre si fa consultare benissimo sotto la luce del sole, grazie anche ai 500 nits di picco che può raggiungere.

Il nuovo wearable di Oppo è attento allo sport, supportando fino a 100 modalità di allenamento. Inoltre rileva in automatico camminata, corsa, macchina ellittica e vogatore. Anche se piccolo e comodo, è dotato comunque di tanti sensori come:

sensore di movimento a 6 assi;

sensore di frequenza cardiaca;

sensore dell’ossigenazione sanguigna.

Grazie alla sinergia tra questi e gli algoritmi programmati è possibile, ad esempio, far monitorare nel dettaglio un sport come il tennis. In particolare sarà capace di tracciare i movimenti che indicano i colpi alla pallina e l’oscillazione della racchetta. Inoltre il software incentiva l’utente a condurre uno stile di vita sano, ricordando di bere e di fare qualche passo se dovesse rilevare sedentarietà.

E uno stile di vita sano passa anche dalla qualità e dalla quantità del sonno. Proprio tramite l’App installata su uno smartphone e collegata alla Oppo Band 2, sarà possibile tracciarlo e registrare moltissimi parametri utili. Tra questi la durata del sonno, il riposo e il risveglio, la fase REM e il livello dell’ossigeno del sangue con anche la percentuale di russamento.

L’autonomia dichiarata dal produttore è di 14 giorni ed è possibile utilizzarlo per una giornata intera lasciandolo caricare per soli 5 minuti.

Prezzo e disponibilità per l’Italia saranno comunicate in un secondo momento.