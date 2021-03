Oppo ha presentato in data odierna Oppo Band, i primi smartband dell’azienda, nella versione Sport e Style: compagni perfetti del benessere per tutti coloro che hanno uno stile di vita attivo e sportivo, senza rinunciare allo stile.

Dotati di un design sportivo ed elegante, un’autonomia senza rivali e numerose funzionalità smart, i nuovi accessori della linea wearable puntano ad arricchire l’ecosistema e a conquistare i fan del brand.

Oppo Band Sport e Oppo Band Style garantiscono il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), attivo anche durante il sonno, 12 modalità di allenamento e altre funzioni utile per chi vuole condurre uno stile di vita sano e attivo.

Il monitoraggio continuo della SpO2 è reso possibile grazie al sensore ottico di ossigeno del sangue incorporato all’interno degli smartband. Durante un ciclo di sonno della durata di 8 ore, gli Oppo Band effettuano un monitoraggio non-stop della SpO2 per 28.800 volte, misurando completamente la saturazione di ossigeno del fisico dell’utente.

Grazie al monitoraggio continuo della SpO2 e quello professionale del sonno, è possibile sviluppare una corretta routine per il riposo notturno.

Ma non è tutto, perché gli smartband sono dotati di cardiofrequenzimetro che, grazie a un sensore integrato, possono monitorare la frequenza cardiaca dell’utente durante la giornata. Qualora diventasse troppo alta, avvertono l’utente del battito cardiaco irregolare emettendo una vibrazione.

La frequenza cardiaca viene misurata anche durante gli allenamenti e l’esercizio fisico: in questo modo è possibile evitare fasi di sovrallenamento e imparare a mantenere il ritmo migliore per raggiungere gli obiettivi in modo corretto e sano.

I nuovi smartband presentano ben 12 modalità di allenamento integrate, tra cui corsa, camminata, ciclismo, nuoto, badminton, cricket, yoga e molte altre ancora.

Inoltre, gli Oppo Band registrano i dati degli allenamenti e grazie all’app HeyTap Health gli utenti possono controllare i loro progressi: un doppio supporto tecnologico che tiene alta la motivazione e aiuta a condurre una routine di allenamento attiva e costante.

Gli Oppo Band strizzano l’occhio anche al design. Comodi, leggeri, pratici, dal look sportivo ed elegante, rispondono esattamente alle esigenze delle giovani generazioni che attraverso gli accessori comunicano il proprio stile personale e distintivo.

Sono perfetti anche come estensione dello smartphone: gli utenti, infatti, possono ricevere le notifiche di messaggi e chiamate, controllare la riproduzione della musica e persino utilizzare la funzione “trova smartphone”.

Sul piano della batteria, Oppo Band utilizzano un processore ad alte prestazioni e a basso consumo. Realizzato con una potente batteria da 100mAh, gli smartband possono essere caricati completamente in solo un’ora e mezza.

Oppo Band Sport e Oppo Band Style saranno disponibili in Italia nei prossimi giorni, su Amazon.it e nei migliori negozi di elettronica di consumo, al prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di 49,90 euro e di 69,90 euro. Il primo sarà disponibile nella colorazione Black, mentre il secondo, che incorpora anche un raffinato metallo attorno al display, nelle colorazioni Black e Vanilla