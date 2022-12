Dopo lunga attesa, Oppo ha ufficialmente annunciato la data di presentazione della nuova serie Find N2, che avverrà il giorno dopo l’INNO DAY 2022.

Sebbene la notizia fosse nell’aria già da diverso tempo, mancava ancora ogni comunicazione ufficiale da parte dell’azienda. Ora lo sappiamo: Oppo Find N2 e Find N2 Flip saranno mostrati al pubblico il 15 Dicembre. Si conferma quindi la validità delle informazioni rilasciate da Digital Chat Station su Weibo, l’equivalente cinese di Twitter, che già tempo fa aveva annunciato che l’azienda avesse intenzione di mostrare la nuova linea a metà dicembre.

La nuova linea Oppo è stata a lungo al centro di animate voci di corridoio e, allo stesso tempo, coperta dal più stretto riserbo: solo pochi giorni fa era stato possibile vedere uno dei due device grazie ad un video trapelato su Weibo. Questo aveva permesso di apprezzarne il design e l’estetica ma, di fatto, non aveva fornito alcuna informazione sulle caratteristiche del prodotto. E a tal proposito, come fatto finora, fino al 15 dicembre dovremo basarci sulle voci di corridoio circolanti che “suggeriscono” che monterà un Dimensity 9000, avrà uno schermo interno da 6,8” E6 AMOLED e uno esterno da 3,26”. Quest’ultimo potrà essere usato sia per le notifiche che come viewfinder per i selfie.

Quanto al reparto fotografico dovremmo trovare una fotocamera posteriore principale da 50MP Sony IMX890, una posteriore ultra wide da 8MP e, anteriormente, una da 32MP. Il tutto mosso da ColorOS 13, basato su Android 13, e alimentato da una batteria da 4300mAh con ricarica a 44W. Anche sulle possibili colorazioni disponibili sono girate diverse voci: se fossero vere i modelli della linea Find N2 saranno commercializzate in nero, bianco e viola; ciascuno indicato con un nome di fantasia creato da Oppo.

Considerato che sulla data di presentazione i leaker ci erano andati decisamente molto vicino, non è da escludere che quanto circolato fino ad oggi possa corrispondere effettivamente alle reali caratteristiche dei device Oppo Find N2. Fortunatamente dovremo aspettare ancora poco per averne la conferma.

OPPO Find N2 ,Find N2 Flip

