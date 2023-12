OPPO Find N2 Flip: lo splendido pieghevole ora a meno di 1000€!

Se siete alla ricerca di un ottimo smartphone da regalare a Natale, oltre a suggerirvi di dare un'occhiata alla nostra apposita guida agli acquisti (potete trovarla qui), vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa ottima offerta Amazon, relativa allo splendido OPPO Find N2 Flip, ottimo smartphone pieghevole del brand cinese, oggi in sconto al prezzo incredibile di 999,99€, e dunque disponibile al prezzo più basso di sempre!

OPPO Find N2 Flip, chi dovrebbe acquistarlo?

Di OPPO Find N2 Flip abbiamo già tessuto le lodi qualche mese fa, visto che si tratta di un dispositivo davvero ottimo, ed i cui dettagli potete leggere nel nostro ricchissimo articolo di analisi. In questo contesto, dunque, ci limiteremo a dirvi che si tratta della scelta ideale per chi cerca uno smartphone pieghevole di qualità, che sia durevole, ben progettato e che non ceda il passo su nessuno di quegli aspetti tecnici che, di norma, consacrano questi dispositivi nella fascia dei "top" del mercato, come ad esempio il comparto fotografico, che qui può contare su di una doppia configurazione da 50MP + 8MP, che sfrutta i sensori SONY IMX890 e IMX355 per catturare immagini sorprendenti.

Parliamo, dunque, di uno smartphone che unisce stile e sostanza, con un design pieghevole solido e funzionale, un display esterno ampio e perfetto anche per scattare selfie (anche questi di qualità, grazie ad una fotocamera frontale da 32MP con sensore SONY IMX709), e ad un display pieghevole da 6,8" con tecnologia AMOLED, e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, capace di offrire nitidezza e fluidità.

Parliamo, insomma, di un dispositivo che chiunque vorrebbe ritrovarsi sotto l'albero e che, grazie ad Amazon, può essere vostro ad un prezzo davvero conveniente visto che, come detto in apertura, mai prima d'ora l'OPPO Find N2 Flip era arrivato al di sotto dei 1000€!

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di approfittare subito dell'offerta, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto, con il consiglio di farlo prima che lo shopping natalizio prosciughi del tutto le scorte, certamente estese, ma comunque limitate.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!