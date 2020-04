OPPO Find X2 Lite si avvicina: tutto ciò che sappiamo

Dopo il top di gamma Find X2 Pro, OPPO si appresta a svelare la variante economica Find X2 Lite. Secondo quanto trapelato fino a questo momento, il futuro smartphone dovrebbe essere una versione rinominata di Reno3 Vitality annunciato in Cina. L’annuncio per i mercati internazionali sembra ormai vicino e il solito sito tedesco Winfuture.de ha rivelato quelle che dovrebbero essere le caratteristiche tecniche con tanto di immagini a corredo.

Proprio come il fratello maggiore, Find X2 Lite dovrebbe essere in grado di supportare le nuove reti 5G. Il cuore pulsante però sarebbe lo Snapdragon 765 di Qualcomm con modem 5G integrato. Il processore sarebbe accoppiato a 8 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna non espandibile. La parte frontale sarebbe occupata da un ampio display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full-HD+ interrotto al centro da un notch a goccia per la fotocamera anteriore da 32 Megapixel.

Credit - Winfuture

Il pannello posteriore si presenta abbastanza tradizionale. Il comparto fotografico è composto di quattro sensori: principale da 48 Megapixel, grandangolare da 8 Megapixel e doppio sensore da 2 Megapixel rispettivamente per la profondità di campo e per gli scatti in modalità macro. Sotto la scocca, una batteria da 4.025 mAh.

Lato connettività, oltre al supporto 5G, troviamo Wi-Fi 6, NFC e jack audio da 3,5 mm. Scontata la piattaforma software che si baserà su Android 10 con ColorOS 7.0. Secondo la fonte, Find X2 Lite dovrebbe arrivare a un prezzo di 499 euro. Insomma, il puzzle è quasi completo. Manca solo l’ufficialità da parte di OPPO. Tuttavia, tutti i dettagli potranno essere diversi da quelli che saranno annunciati ufficialmente dal colosso cinese.