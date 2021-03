Oppo Find X3 Series ufficiale: la variante Pro ha persino un microscopio!

Finalmente ci siamo! Dopo tanta attesa è il momento di scoprire le novità smartphone marchiate Oppo Italia. Stiamo ovviamente facendo riferimento ai nuovissimi device della Oppo Find X3 Series, composta da tre nuovi smartphone pensati per conquistare la fascia medio-alta del mercato. Ecco le specifiche tecniche e tutte le novità riguardo Oppo Find X3 Lite, Oppo Find X3 Neo e Oppo Find X3 Pro.

Proposte per quasi tutte le tasche e per tutte le esigenze quelle rappresentate dalla nuova Oppo Find X3 Series appena presentata. Si parte infatti dal nuovissimo Oppo Find X3 Lite 5G, pensato per il segmento di fascia media, passando per Oppo Find X3 Neo 5G, la soluzione che potremmo definire come la “equilibrata” ma in grado di aprire un vero terremoto nella fascia medio-alta del mercato, per arrivare al modello Pro, in grado di competere (se non superare) i rivali del mercato high-end.

Oppo Find X3 Lite 5G: eleganza e potenza per la fascia media

Partendo proprio dal basso, ecco gli elementi chiave proprio di Find X3 Lite 5G, il più economico smartphone presentato oggi da Oppo che però non rinuncia, come intuiamo da nome, alla presenza della connessione di ultimissima generazione grazie ad una scelta di processore che farà felici molti di voi. Ecco la sua scheda tecnica:

Display: 6,4″ OLED, refresh rate 90Hz, con foro anteriore

6,4″ OLED, refresh rate 90Hz, con foro anteriore Dimensioni: 159,1 x 73,4 x 7,9 mm, 175 grammi

159,1 x 73,4 x 7,9 mm, 175 grammi Processore: Qualcomm Snapdragon 765G

Qualcomm Snapdragon 765G RAM: 8GB LPDDR4

8GB LPDDR4 Memoria Interna: 128GB

128GB Fotocamere Posteriori: Wide Angle 64MP, Ultrawide Angle 8MP, Macro 2MP, Mono 2MP

Wide Angle 64MP, Ultrawide Angle 8MP, Macro 2MP, Mono 2MP Fotocamera Anteriore: 32MP

32MP Sistema Operativo: Android 11, Color OS 11.1

Android 11, Color OS 11.1 Colori: Galactic Silver, Astral Blue, Starry Black

Oppo Find X3 Neo 5G: una proposta equilibrata

Se l’anno scorso Oppo Find X2 Neo ha saputo conquistare tanti onori della cronaca, non deve sembrare quindi strano il grande interesse nei confronti del suo successore, presentato proprio oggi in occasione di questo interessante evento streaming.

Nel tentativo di presentare al pubblico un prodotto che potesse essere il giusto compromesso fra una spesa più contenuta rispetto alla variante Pro, pur non disdegnando una scheda tecnica completa e ricca, ecco gli elementi peculiari che dovete tenere a mente in merito a questo nuovo smartphone:

Display: 6,5″ OLED (curvato) con foro anteriore, risoluzione FHD+, refresh rate 90Hz

6,5″ OLED (curvato) con foro anteriore, risoluzione FHD+, refresh rate 90Hz Dimensioni: 159,9 x 72,5 x 7,99mm, 184 grammi

159,9 x 72,5 x 7,99mm, 184 grammi Processore: Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865 RAM: 12GB LPDDR4

12GB LPDDR4 Memoria Interna: 256GB

256GB Fotocamere Posteriori: Wide Angle 50MP, Ultrawide Angle 16MP, Macro 2MP , Telephoto 13MP

Wide Angle 50MP, Ultrawide Angle 16MP, Macro 2MP , Telephoto 13MP Fotocamera Anteriore: 32MP

32MP Sistema Operativo: Android 11, Color OS 11.1

Android 11, Color OS 11.1 Colori: Galastic Silver, Starlight Black

Oppo Find X3 Pro 5G: un’esplosione di colori

Ed eccoci arrivati qui alla parte più succosa relativa a questa presentazione, quella che tutti stavate aspettando.

Dopo l’Oppo Find X2 Pro che grazie alle sue scelte di design aveva saputo catturare l’interesse degli addetti ai lavori e di tantissimi appassionati, quest’anno Oppo ha voluto forse prendere una via che può sembrare a prima vista come più conservativa, ma che nasconde in realtà un lavoro minuzioso e molto lungo, nel tentativo di stupire costantemente il pubblico.

Ovviamente l’appellativo Pro porta con sé in dote tutto quanto di buono abbiamo imparato a conoscere nel mercato fascia altra e premium del mercato smartphone. Oppo ha ovviamente personalizzato le feature specifiche dello smartphone e l’esperienza utente al fine di presentare sul mercato un device con peculiarità uniche.

Oltre alla particolare forma della scocca di Oppo Find X3 Pro 5G, la quale richiede ben 40 ore per la realizzazione di un singolo pannello di vetro attraverso 100 diversi processi produttivi e l’utilizzo di 2000 punti di controllo, l’attenzione del brand si è concentrata su display e fotocamere.

Il display continua l’ottima tradizione dello scorso anno supportando la visualizzazione dei contenuti ad una profondità di colore di 10 bit. Anche le fotocamere sono state riviste e tutto il sistema di cattura (foto, video, salvataggio, elaborazione e visualizzazione) è stato ottimizzato per elaborare a tale “risoluzione di colore”. Come se questo non fosse abbastanza Oppo ha integrato in Find X3 Pro anche un vero e proprio microscopio, una fotocamera macro circondata da un anello illuminato a LED in grado di scattare immagini macro con un ingrandimento di 30x e 60x.

Ecco a seguire le specifiche tecniche del terminale:

Display: 6,7″ OLED (curvo) con foro anteriore, risoluzione QHD+, refresh rate 120Hz, 1300 nits

6,7″ OLED (curvo) con foro anteriore, risoluzione QHD+, refresh rate 120Hz, 1300 nits Dimensioni: 163,4 x 74 x 8,3 mm, 193 grammi

163,4 x 74 x 8,3 mm, 193 grammi Processore: Qualcomm Snapdragon 888

Qualcomm Snapdragon 888 RAM: 12GB LPDDR5

12GB LPDDR5 Memoria Interna: 256GB UFS 3.1

256GB UFS 3.1 Fotocamere Posteriori: Ultra Wide 50MP (IMX766, f/2.2), Wide Angle 50MP (IMX766, OIS, f/1.8), Macro 3MP (f/3.0, zoom 30x/60x), Telephoto 13MP (f/2.4) – Sopporto alla codifica 10 bit, RAW+.

Ultra Wide 50MP (IMX766, f/2.2), Wide Angle 50MP (IMX766, OIS, f/1.8), Macro 3MP (f/3.0, zoom 30x/60x), Telephoto 13MP (f/2.4) – Sopporto alla codifica 10 bit, RAW+. Fotocamera Anteriore: 32MP

32MP Batteria: 4500mAh, supporto ricarica 65W cablata, 30W wireless

4500mAh, supporto ricarica 65W cablata, 30W wireless Sistema Operativo: Android 11, Color OS 11.2

Android 11, Color OS 11.2 Colori: Gloss Black, Blue

Prezzi e disponibilità

Sbrigate le pratiche “burocratiche” legate e scheda tecnica ed analisi delle caratteristiche di questi nuovi smartphone, passiamo ora alle note relative ai prezzi ed alle disponibilità di questi nuovi smartphone della Oppo Find X3 Series. A partire dalle prossime settimane sarà infatti possibile accaparrarsi questi nuovi device, con i prezzi che vi riportiamo di seguito:

Oppo Find X3 Lite 5G – 499,99 euro



– 499,99 euro Oppo Find X3 Neo 5G – 799,99 euro



Oppo Find X3 Pro 5G – 1.149,99 euro



Le nostre prime impressioni riguardo Oppo Find X3 Pro 5G sono già disponibili alla lettura e la recensione completa arriverà nei prossimi giorni.