Dopo avervi parlato nelle rispettive recensioni complete di Oppo Find X5 e Oppo Find X5 Pro, oggi è il turno del dispositivo entry della rinnovata famiglia Find 2022. Riuscirà Oppo Find X5 Lite a rappresentare una valida alternativa per il mercato smartphone fascia media, oppure si tratterà di un dispositivo legato più al nome che alla sostanza?

Uno costruzione in linea con il cartellino del prezzo?

Rispetto al canovaccio classico delle nostre recensioni, penso sia corretto contestualizzare già nella prima fase dello scritto un ragionamento inerente al prezzo di questo dispositivo, in quanto elemento in grado poi di farvi capire meglio il senso di alcune critiche e di alcune considerazioni che scriverò in merito proprio a questo Oppo Find X5 Lite.

L’azienda ha infatti deciso di immettere sul mercato italiano questo dispositivo al prezzo richiesto di 499,99 euro. Un costo che, seppur calmierato dalla promozione di lancio con tanti accessori e bundle in regalo, per molte aree tecniche (e non solo) di questo smartphone, non rappresenta secondo me un corretto piazzamento.

Trovo difficile far passare alcune scelte di design fatte dal brand in merito a questo dispositivo Lite. A partire dal bordo inferiore sotto al display troppo pronunciato sul profilo frontale, passando per una back cover plastica non in grado di donare quella sensazione premium dettata da materiali più nobili, le rinunce lato qualità costruttiva sono secondo me incompatibili con la spesa richiesta per portarsi a casa questo terminale.

È vero che la trama al posteriore, come da tradizione Oppo, è in grado di regalare bellissime linee geometriche in grado di rendere molto speciale alla vista il retro di questo Find X5 Lite quando illuminato da diverse fonti di luce ma la verità è che al tatto si tratta secondo me di un passo indietro rispetto non solo a tanti altri dispositivi nella sua stessa fascia di prezzo ma anche rispetto a Oppo Find X3 Lite.

Uno smartphone 5G con due “ma”

Lato connettività questo Oppo Find X5 Lite si conferma invece al pari dei suoi fratelli più costosi come smartphone in grado di garantire qualità e sostanza.

Ovviamente ci troviamo davanti a uno smartphone in grado di supportare le nuove reti 5G. Quello che ho apprezzato maggiormente è però la qualità di ricezione e il comfort durante le chiamate, con il suono che veniva riprodotto bene sia lato ricevente sia lato chiamante. Peccato per la presenza del singolo speaker mono per l’audio (altra mancanza che a questo prezzo mi fa storcere parecchio il naso) e per una gestione della vibrazione che seppur buona è lontana da altri smartphone in grado di rilasciare all’utente un feedback d’uso più soddisfacente e “pieno”.

Se da un lato l’assenza quindi di un sistema audio stereo è certamente da annoverare fra i difetti di questo terminale, è altrettanto vero come vi sia da menzionare in maniera positiva lo sforzo di Oppo per mantenere il jack audio da 3,5mm, elemento sempre più raro ma che so essere ancora apprezzato in maniera trasversale fra gli utenti.

Peccato per quel bordo!

Sul frontale di Oppo Find X5 Lite trova spazio un pannello AMOLED da 6,4″ dotato di refresh rate massimo di 90Hz. Nel software è possibile scegliere se tenere una frequenza variabile tra le due impostazioni di 60Hz e 90Hz, gestite in autonomia dallo smartphone, oppure fissarla ai classici 60Hz.

Si tratta di un pannello sicuramente piacevole ma che non presenta grandi spunti di interesse, rappresentando una soluzione che ormai potremmo trovare in smartphone dotati di costo molto inferiore rispetto a quello scelto dall’azienda per questo terminale. Per fare un paragone diretto in casa, si tratta di una qualità visiva e di interazione molto simile se non uguale rispetto a quella che si poteva avere con il modello dell’anno scorso oppure anche con il più recente Oppo Reno 6, dispositivi che entrambi si possono trovare attualmente ad almeno duecento euro meno rispetto proprio a questo Lite del 2022.

A livello software oltre alla gestione variabile del refresh rate dei contenuti, è poi possibile andare a calibrare finemente alcuni aspetti, come la temperatura colore oppure il contrasto delle immagini riprodotte sul pannello.

Un comparto fotografico modesto ma capace

Parlando di fotocamere, le soluzioni scelte dall’azienda rappresentano un qualcosa anche qui di “già visto“. A livello tecnico Oppo Find X5 Lite presenta infatti un setup fotografico dotato di tre sensori posteriori più una fotocamera frontale inserita all’interno del display:

Fotocamera principale: 64MP – f/1.7 – FOV 80,5° – lenti 6P – AF supportato – closed-loop focus motor

64MP – f/1.7 – FOV 80,5° – lenti 6P – AF supportato – closed-loop focus motor Fotocamera grandangolare: 8MP – f/2.25 – FOV 118,9° – lenti 5P

8MP – f/2.25 – FOV 118,9° – lenti 5P Fotocamera macro: 8MP – f/2.4 – FOV 88,8° – lenti 3P – messa a fuoco fissa

8MP – f/2.4 – FOV 88,8° – lenti 3P – messa a fuoco fissa Fotocamera frontale: 32MP – f/2.4 – FOV 85° – lenti 5P

Si tratta di un comparto multimediale decisamente lontano dai fratelli maggiori della famiglia Find 2022, in grado di restituire una qualità generale che considero sufficiente ma non eccellente. Le foto sono infatti sicuramente piacevoli per un uso social e di condivisione “classica” ma non in grado di attirare un pubblico più esigente alla ricerca di qualità superiore.

Sia per quanto riguarda gli scatti con la lente grandangolare, sia per quanto riguarda le condizioni di scarsa illuminazione, Oppo Find X5 Lite presta il fianco a elementi come perdita di dettaglio verso i bordi e diminuzione della qualità con il variare delle condizioni di luce, non riuscendo a garantire la stessa performance della lente principale.

Andando a rileggere alcune delle mie considerazioni in merito alle capacità fotografiche del predecessore, vedere questo elemento come confermato a un anno di distanza (sia a livello tecnico con praticamente l’applicazione dello stesso setup, sia a livello software con soluzioni non in grado di stravolgere l’esperienza utente) con una sempre maggiore e agguerrita competizione per quanto riguarda il mercato smartphone, non depone a favore di questo nuovo modello che si trova a disattendere le potenziali aspettative di chi arriva a spendere una cifra comunque considerevole per l’acquisto.

Prestazioni solide ma non chiedetegli di essere un flagship

Sono lontani ormai i tempi in cui con 500 euro ci si poteva portare a casa un flaghsip killer. Nel 2022 se da un lato questo è certamente da considerarsi come un difetto, con i prezzi degli smartphone top schizzati velocemente oltre il valore medio di uno stipendio di un impiegato, vi è da dire che il livello di performance ottenibile anche non con la migliore dotazione hardware è in grado di soddisfare pienamente le esigenze di quasi tutti gli utenti.

Ecco, Oppo Find X5 Lite lo si potrebbe descrivere così, come uno smartphone non dotato delle migliori tecnologie hardware possibili ma in grado comunque di non far rimpiangere la potenza mancante all’atto pratico della vita quotidiana.

Smartphone Geekbench 5 Geekbench ML 3Dmark PCMark Work 3.0 Speedometer 2.0 Jetstream 2 Single core Multi core CPU GPU NNAPI Wild Life Wild Life Stress Test Performance Battery – – Oppo Find X5 Lite 698 2179 165 533 963 2029 (12.20 fps) 2025 – 1931 (95,4%) 7815 14:50 53,5 (±3,7) 55243 Vivo V23 5G 721 2141 230 Crash Crash 2300 (13,8 fps) 2319 – 2311 (99,7%) 7157 15:33 19,2 (±2,5) Crash realme GT Neo 2 1003 3197 428 1353 774 4232 (25,30 fps) 4242 – 4212 (99,3%) 14706 13:41 57,92 (±0,20) 86753 Honor 50 783 2974 391 931 613 2508 (15,00 fps) 2514 – 2486 (98,9%) 12349 10:04 61,04 (±0,59) 86044

Sappiamo bene ormai come l’adozione di un processore Mediatek non rappresenti più un difetto o una limitazione come negli anni passati. Anzi, in termini di ottimizzazione energetica, come approfondiremo a breve nella sezione dedicata, questi processori permettono il più delle volte di ottenere il giusto mix fra potenza e durata della batteria.

Nel caso di Oppo Find X5 Lite, ci troviamo davanti ad un terminale dotato di processore Dimensity 900 in abbinata a 8GB di memoria RAM e 256GB di memoria utente. In generale certamente non il miglior parco hardware ottenibile con questa spesa, ma una combinazione in grado comunque di non presentare alcun reale difetto o limitazione nei vari contesti d’uso, anche con giochi o applicazioni più pesanti.

ColorOS aggiornata, Android no!

Come nel caso di Xiaomi 12X, in questo caso Oppo dimostra di aver avuto poche attenzioni per il figlio minore della serie Find 2022, andando ad aggiornare la skin software a ColorOS 12, lasciando però la base Android ancora alla versione 11.

Se nella prova dei fatti questa scelta non rappresenta una reale limitazione nella vita di tutti i giorni, con un software curato e pieno di opzioni, l’assenza dell’ultima versione del robottino a quasi metà 2022 è secondo me un elemento che non può passare in secondo piano e deve essere correttamente criticato e non accettato dagli utenti, soprattutto se si tratta di una scelta fatta su di un terminale dal cartellino elevato come quello Oppo Find X5 Lite.

Nel pratico, come dicevamo, non si tratta di una reale limitazione in termini di funzionalità, con tante opzioni di personalizzazione e tanti settaggi fini per le varie aree dell’interfaccia utente indipendenti dalla base Android.

Menzione particolare per le opzioni multi finestra, per un multitasking avanzato, così come la presenza del “doppio spazio” per le applicazioni di messaggistica, al fine di fornire all’utente accesso con duplice account. Interessante anche la scheda personalizzazioni che racchiude in maniera rapida e veloce tutte le opzioni più utili per modificare a livello estetico i vari elementi software, passando per le icone e l’area delle notifiche, fino ad arrivare all’always on display.

Autonomia ai vertici

Se il parco hardware non permette chissà che spunti in termini di prestazioni assolute, il risvolto della medaglia è una durata della batteria veramente lodevole e senza criticità da segnalare. Impossibile scaricarlo in un giorno, con dati di schermo acceso che possono secondo me superare anche le 10 ore spalmate su diverse giornate d’uso leggero, senza che nelle mie giornate di test siano intercorsi strani surriscaldamenti o scariche fuori dal normale.

Come se non bastasse una super durata, i 4500mAh a bordo possono poi essere caricati anche in maniera ultra rapida grazie al supporto alla ricarica SuperVOOC a 65W, con tanto di caricatore ancora presente in confezione di vendita. Nel nostro test di riferimento, svolto con PCMark Work 3.0 Battery, questo Oppo ha totalizzato quasi 15 ore di utilizzo stimato, un dato in linea poi con l’uso reale dello smartphone, che sono sicuro non rappresenterà mai un problema per nessun utente che deciderà di renderlo il proprio dispositivo primario.

Il senso di questo Oppo Find X5 Lite

Come avrete capito dalla lettura di questa recensione, non posso dire di aver avuto grossi problemi con l’utilizzo di questo prodotto. Se è vero infatti che a livello di design generale, così come di resa fotografica, è possibile scorgere qualche lieve criticità, il pacchetto generale si presenta come affidabile, solido e piacevole, grazie soprattutto ad un bel pannello AMOLED e ad una super autonomia. Il problema rimane quindi un po’ sempre lo stesso, in particolar modo in questo 2022, ovvero il prezzo.

Al prezzo di listino attuale di 499,99 euro, infatti, è difficile consigliarlo essendo consapevole che nella stessa line-up Oppo (senza contare anche il mondo dei “cugini” realme) esistono alternative molto simili in termini di esperienza utente, ad un prezzo molto più aggressivo. Un’occasione parzialmente sprecata quindi, per un dispositivo definito come “Lite” che ci riporta indietro di qualche anno, con questo appellativo che veniva usato per marcare in maniera netta la separazione fra i prodotti premium e quelli entry, donando però all’utente la sensazione di aver acquistato un prodotto comunque superiore, sfruttando il richiamo ed il fascino del nome dei dispositivi più performanti.

Quando scenderà di prezzo però, e sono sicuro che già nelle prossime settimane assisteremo ad una rapida discesa, Oppo Find X5 Lite saprà comunque convincere gli utenti, rappresentando una valida alternativa al mercato fascia media, al netto di riuscire a superare alcuni difetti e limitazioni, prima su tutte l’assenza dell’ultima versione di Android.