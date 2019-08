OPPO Reno 2 ufficiali: la nuova serie arriva con tre smartphone

OPPO Reno 2, Reno 2F e Reno 2Z sono ufficiali: quattro fotocamere posteriori, display AMOLED e fotocamera frontale a pinna di squalo.

A pochissimi mesi di distanza dal debutto della nuova serie OPPO Reno caratterizzata dalla fotocamera a pinna di squalo, l’azienda cinese ha già annunciato i successori. I modelli sono ben tre: OPPO Reno 2, Reno 2Z e Reno 2F. Il modello principale è il più interessante dei tre ed è l’unico a mantenere la caratteristica della fotocamera e a integrare un processore targato Qualcomm. Andiamo per ordine.

OPPO Reno 2 è equipaggiato con lo Snapdragon 730G accoppiato a 6 o 8 Gigabyte di RAM e 128 o 256 Gigabyte di memoria interna. OPPO Reno 2Z e Reno 2F, invece, sono mossi rispettivamente dal SoC MediaTek Helio P90 e Helio P70. Quasi identiche le caratteristiche del display. Parliamo di un pannello AMOLED con risoluzione Full-HD+ per tutti i modelli (6,55 pollici per il modello principale e 6,53 pollici per gli altri due dispositivi) e sensore biometrico integrato.

A differire è il comparto fotografico. OPPO Reno 2 integra un sensore principale da 48 Megapixel (Sony IMX586) con apertura f/1.7 e OIS accoppiato a un teleobiettivo da 13 Megapixel (f/2.4) con zoom ibrido 5X e digitale 20X, a un sensore da 8 Megapixel con ottica grandangolare 116° e un ultimo da 2 Megapixel. Reno 2Z e Reno 2F, invece, perdono il teleobiettivo in favore di un altro sensore da 2 Megapixel per la profondità di campo (sensore Samsung GM1 da 48 MP per Reno 2F). Frontalmente, troviamo sempre un sensore da 16 Megapixel (a pinna di squalo per Reno 2 e pop-up per Reno 2Z e Reno 2F).

Tutti sono alimentati da una batteria da 4.000 mAh e il modello principale dispone anche di NFC. Per quanto riguarda i prezzi e le disponibilità, per il momento sono disponibili solo le informazioni riguardanti il mercato indiano. I prezzi per l’India sono di 29,990 Rs (circa 375 euro) per Reno 2Z nella configurazione 6/128 GB e da 36.990 per Reno 2 (6/128 GB). Gli smartphone potrebbero comunque arrivare nel corso dei prossimi mesi anche in Europa. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni.