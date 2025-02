OPPO Reno13 Series, arrivano quattro nuovi smartphone con focus su fotografia, design e IA

OPPO ha presentato oggi ufficialmente in Europa la nuova serie Reno13, composta dai modelli Reno13 Pro 5G, Reno13 5G, Reno13 FS 5G e Reno13 F 5G. L'evento di lancio, tenutosi a Milano, ha svelato una gamma di smartphone che integra avanzate funzionalità di intelligenza artificiale, un design distintivo e una resistenza eccezionale.

In concomitanza con il lancio, OPPO ha introdotto il suo nuovo slogan di brand, "Make Your Moment", che riflette la filosofia dell'azienda di ispirare gli utenti a cogliere e valorizzare ogni istante attraverso la tecnologia.

Billy Zhang, Presidente Overseas Marketing, Sales, and Services di OPPO, ha sottolineato l'importanza del mercato europeo e l'impegno dell'azienda nel fornire dispositivi sempre più all'avanguardia:

"Il feedback ricevuto dai nostri utenti europei è fondamentale. Con la serie Reno13, vogliamo offrire tecnologie AI ancora più sofisticate e un design che risponda alle loro esigenze in continua evoluzione".

Isabella Lazzini, CMO di OPPO Italia ha affermato:

“La Reno13 Series è il nostro impegno concreto nel portare l’intelligenza artificiale a un nuovo livello, creando un dispositivo che non solo anticipa le necessità degli utenti, ma le trasforma in esperienze concrete e quotidiane. Grazie all'AI integrata, ogni interazione è più intelligente, ogni fotografia più emozionante, ogni momento più memorabile".

La serie Reno13 si distingue per un design che trae ispirazione dalla natura, in particolare dalle ali delle farfalle, combinando linee fluide con una costruzione estremamente solida. I dispositivi sono disponibili in diverse colorazioni premium, tra cui Plume Purple, Graphite Gray, Plume White e Luminous Blue. Un elemento di spicco è la collaborazione con il designer italiano Davide Vavalà, che ha creato due cover esclusive per la serie Reno13: "Chromatic Dreams" e "Metamorphosis".

Oltre all'aspetto estetico, la serie Reno13 pone un forte accento sulla resistenza. I modelli Reno13 Pro 5G e Reno13 5G presentano una scocca posteriore in vetro scolpito ("One-piece Sculpted Glass") e un telaio in alluminio aerospaziale, che garantisce una resistenza superiore a trazione, flessione e urti. Tutti e quattro i modelli (incluso il Reno13 FS 5G) vantano certificazioni IP66, IP68 e IP69, che attestano la massima protezione contro polvere e acqua, rendendoli adatti a qualsiasi ambiente, persino alla fotografia subacquea.

La serie Reno13 segna un passo avanti significativo nella fotografia mobile grazie all'implementazione di una serie di funzionalità AI innovative. La funzionalità AI Livephoto di OPPO combina stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS) e una tecnologia proprietaria di "espansione dinamica del frame" per garantire una fluidità e una nitidezza senza precedenti, anche in movimento. Il risultato? Immagini vive e dettagliate, pronte per essere rivissute in tutta la loro gloria. E non è tutto: un completo editor AI, con effetti creativi, filtri e la tecnologia Pro XDR, offre un controllo totale sulla post-produzione, direttamente dal telefono.

Oppo Reno13

OPPO compie un passo significativo verso l'interoperabilità con la funzione "Tap-to-Share". I Reno13 sono tra i primi dispositivi Android a consentire la condivisione diretta di Livephoto con iPhone e iPad (dotati di NFC). Un tocco, e il gioco è fatto. La stessa semplicità si estende alle piattaforme social: condividere AI Livephoto su TikTok, Instagram (Stories) e WhatsApp è ora un'operazione immediata.

Con AI Motion, OPPO porta la potenza dell'intelligenza artificiale generativa nel palmo della mano. Questa funzione trasforma fotografie statiche in brevi video di tre secondi, quasi in qualità 2K. Immaginate cieli stellati che prendono vita, strade trafficate che pulsano di energia: AI Motion aggiunge un tocco di magia a qualsiasi scatto, creando Livephoto dinamiche.

L'AI Editor integrato nella serie Reno13 è molto più di un semplice strumento di ritocco. È un vero e proprio laboratorio fotografico potenziato dall'intelligenza artificiale:

AI Clarity Enhancer: Porta in primo piano dettagli lontani, rendendo nitidi panorami e architetture complesse.

Porta in primo piano dettagli lontani, rendendo nitidi panorami e architetture complesse. AI Unblur: Restituisce chiarezza alle foto mosse, salvando scatti altrimenti persi.

Restituisce chiarezza alle foto mosse, salvando scatti altrimenti persi. AI Reflection Remover: Elimina i riflessi indesiderati dalle superfici vetrate, permettendo di catturare scene attraverso finestre senza fastidiose interferenze.

Il Reno13 Pro 5G, in particolare, sfoggia un comparto fotografico di tutto rispetto: sensore principale Sony IMX890 da 50MP, teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 3.5x, ultra-grandangolare da 8MP e fotocamera frontale da 50MP. Sia il Reno13 Pro 5G che il Reno13 5G registrano video in 4K.

L'intelligenza artificiale della serie Reno13 non si limita alla fotografia. Nuove app come "Documents" e "AI Assistant for Notes" semplificano la gestione di documenti e appunti, riassumendo testi, modificando contenuti, estraendo grafici e suggerendo miglioramenti stilistici. L'AI Toolbox 2.0, accessibile dalla barra laterale, offre correzioni ortografiche, traduzioni e suggerimenti di testo in tempo reale.

La nuova Underwater Mode dedicata ottimizza i colori e i controlli per garantire risultati ottimali. Un meccanismo di drenaggio integrato espelle rapidamente l'acqua dal dispositivo dopo l'immersione.

I modelli Reno13 Pro 5G e Reno13 5G sono equipaggiati con il processore MediaTek Dimensity 8350, personalizzato in collaborazione con MediaTek, costruito con un processo a 4nm. Questo processore offre un incremento delle prestazioni del 20% e una riduzione del consumo energetico del 30% rispetto alla generazione precedente.

Per garantire un'esperienza di gioco ottimale, OPPO ha implementato un sistema di raffreddamento AI Multi-Cooling System con una camera di vapore (VC) ampliata e algoritmi intelligenti per la gestione della temperatura (particolarmente evidente nei modelli Pro e base). Il motore AI HyperBoost aggiornato ottimizza l'allocazione delle risorse e stabilizza il frame rate durante le sessioni di gioco.

La connettività è potenziata da AI LinkBoost 2.0, che utilizza undici antenne disposte a 360° e il chip personalizzato OPPO SignalBoost X1 per migliorare la ricezione del segnale e ridurre le interruzioni, anche in ambienti affollati.

Reno13 Pro 5G e Reno13 5G hanno batterie da 5.800mAh e 5.600mAh, e supportano la ricarica SuperVOOC a 80W. Entrambe sono progettate per offrire alta durata, mantenendo almeno l'80% della loro capacità originale dopo cinque anni di utilizzo. Anche per Reno13 FS e Reno13 F sono previste batterie di lunga durata.

Oppo Reno13 FS

Prezzi, disponibilità e promozioni

La serie Reno13 è disponibile per il preordine su OPPO Store dal 24 febbraio al 6 marzo, con prezzi a partire da 379,99€ per il Reno13 F, 449,99€ per il Reno13 FS 5G, 549,99€ per il Reno13 5G e fino a 799,99€ per il Reno13 Pro.

I bundle di pre-ordine variano a seconda del modello scelto, ma tutti includono accessori e servizi di notevole interesse:

Reno13 Pro 5G: acquistando il top della serie a 799,99€, i clienti riceveranno in omaggio lo smartwatch OPPO Watch X2 , un caricabatterie rapido da 80W e la garanzia estesa OPPO Care Plus (12 mesi) , che copre danni accidentali allo schermo e ossidazione.

acquistando il top della serie a 799,99€, i clienti riceveranno , un caricabatterie rapido da 80W e la garanzia estesa , che copre danni accidentali allo schermo e ossidazione. Reno13 5G: Il modello intermedio, proposto a 549,99€, viene abbinato agli auricolari true wireless OPPO Enco X3i , un caricabatterie da 80W e la stessa garanzia OPPO Care Plus del modello Pro.

Il modello intermedio, proposto a 549,99€, viene abbinato agli auricolari true wireless , un caricabatterie da 80W e la stessa garanzia OPPO Care Plus del modello Pro. Reno13 FS 5G e Reno13 F 5G: Per questi modelli, proposti rispettivamente a 449,99€ e 379,99€, il bundle include gli auricolari OPPO Enco Air4 Pro, un caricabatterie da 45W e, anche in questo caso, la garanzia OPPO Care Plus.

OPPO ha lanciato anche l'iniziativa "Testa e Resta", che offre a 10 membri della OPPO Community l'opportunità di testare uno dei nuovi smartphone della serie Reno13 (inclusi due Reno13 FS 5G e due Reno 13 F) per 30 giorni, con la possibilità di acquistarlo successivamente con uno sconto del 50%. Le iscrizioni sono aperte fino al 2 marzo 2025. Inoltre è stata lanciata un'iniziativa che premia chi preordina lo smartphone su OPPO Store con la possibilità di vincere dei voucher fino a 1000 euro.