OPPO Reno5 Pro+ ufficiale: potenza e fotocamera i punti di forza

OPPO Reno5 Pro+ è ufficiale e l’azienda ha approfittato del periodo Natalizio per presentare il suo nuovo smartphone dalla scheda tecnica molto interessante. Il dispositivo, infatti, porta in dote lo Snapdragon 865 e una fotocamera che promette ottimi scatti.

OPPO Reno5 Pro+ punta in alto con configurazioni che arrivano fino a 256 GB di memoria interna (UFS 3.1) con 12 GB di RAM. Inoltre è presente una batteria da 4500 mAh che, come da tradizione, può essere ricaricata ad una velocità massima di 65 W con la SuperVOOC 2.0.

Il display è da 6,5 pollici in risoluzione Full HD+ e alle sue estremità diventa curvo per abbracciare il mid frame realizzato in metallo. Si è optato per un refresh rate a 90 Hz e una tecnologia Oled, capace di ospitare un sensore di impronte digitali al di sotto del pannello.

Nel trailer il produttore cinese enfatizza il comparto multimediale, con una fotocamera così composta:

Sensore principale da 50 MP, un Sony IMX766 con f/1.8;

Sensore grandangolare da 16 MP con f/2.2;

Teleobiettivo con Zoom ottico 5x da 13 MP con f/2.4;

Sensore macro da 2 MP con f/2.4.

La fotocamera frontale invece sarà interessante da provare in quanto integra un sensore da 32 MP con un sistema di sovrapposizione digitale ad alta gamma dinamica realizzato da Sony. Il sistema operativo è ovviamente Android 11 con la ColorOS 11.

OPPO Reno5 Pro+ strizza l’occhio anche alla qualità dell’audio con altoparlanti stereo equalizzati Dolby Atmos. Possiamo fornirvi anche i prezzi, che sono per ora mere conversioni visto il loro arrivo sul mercato orientale per fine gennaio.

OPPO Reno5 Pro+ nella versione 128 GB di memoria con 8 GB di RAM al prezzo di circa 500 euro;

OPPO Reno5 Pro+ nella versione 256 GB di memoria con 12 GB di RAM al prezzo di circa 560 euro.

Entrambi saranno disponibili in colorazione nero e blu e aspettiamo dettagli per la commercializzazione in occidente.