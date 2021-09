Oppo Reno6 Series ufficiale: eleganza e potenza si fondono

Giornata ricca di novità che vede protagonista Oppo alle prese con la presentazione ufficiale, direttamente dalla sede della fondazione Louis Vitton di Parigi, della nuova Reno6 Series. Scopriamo insieme nel dettaglio i due nuovi smartphone appena annunciati e le interessantissime promo di lancio che li vede protagonisti.

Gli smartphone definitivi per i creator

Dotati di un desing elegante e raffinato, i nuovissimi Oppo Reno6 5G e Reno6 Pro 5G portano in campo la miglior esperienza creativa per gli utenti, con una grande vocazione alla parte imaging che si fonde a elementi imprescindibili di uno smartphone moderno come la potenza senza compromessi, così indicata dal brand, e la presenza di pannelli in tecnologia OLED di altissa qualità.

Parola d’ordine video!

“Bokeh Flare Portrait Video“. “AI Highlight Video“. “Ultra Steady Video“. Queste soltanto alcune delle funzioni principali che le fotocamere dei nuovi smartphone della Oppo Reno6 Series sono in grado di regalare agli utenti, con un’esperienza video che ora può finalmente definirsi al top anche in un segmento di spesa inferiore a quello al quale il mercato è stato finora abituato.

Che si tratti quindi di realizzare un video di un soggetto con sfondo sfocato, oppure di ottenere il massimo supporto possibile dall’intelligenza artificiale durante la registrazione di un video, Oppo Reno6 e Reno6 Pro sono gli smartphone in grado di creare clip di alta qualità in ogni contesto di utilizzo.

Incredibile fuori, meraviglioso anche dentro

Detto (e visto) del design unico di questi due nuovi smartphone, non si deve però pensare che l’attenzione dell’azienda per quanto concerne le caratteristiche tecniche sia stata inferiore o messa in secondo piano.

Partendo dai SoC, con Reno6 Pro protagonista assoluto grazie al processore Qualcomm Snapdragon 870, passando per i pannelli curvi OLED dotati ovviamente di supporto ai 90Hz, sono infatti tante le spunte positive presenti alla lettura della scheda tecnica.

Reno6 Pro 5G si differenzia da sua fratello “più piccolo” per la presenza di una fotocamera principale da 50MP (sensore Sony IMX766, lo stesso di Oppo Find X3 Pro e OnePlus 9/9 Pro), una grandangolare da 16MP e un teleobiettivo da 13MP, in contrapposizione con un setup che vede protagonista su Reno6 5G una tripla fotocamera con sensore principale da 64MP (lenti dotate di tecnologia di “aggregazione dei Pixel” per scatti super dettagliati a 108MP), una grandangolare da 8MP e nessun teleobiettivo.

Comune per entrambi invece la fotocamera macro da 2MP e la sempre gradita tecnologia di super ricarica proprietaria SuperVOOC 2.0, con tempi di ricarica di soli 30 minuti per un’intera giornata d’uso intenso.

Schede tecniche

Oppo Reno6 Pro 5G

Display: 6,55″ tecnologia AMOLED risoluzione FHD+ (refresh rate massimo 90Hz)

Dimensioni: 160,8 x 72,5 x 7,99mm – 188g

RAM: 12GB LPDD4X

ROM: 256GB UFS3.1

Processore: Qualcomm Snapdragon 870

Batteria: 4500mAh (supporto ricarica rapida 65W)

Sistema operativo: Android 11 con interfaccia proprietaria ColorOS 11.3

Fotocamere posteriori: Principale da 50MP f/1.8 – Ultragrandangolare 16MP f/2.4 – Teleobiettivo 13MP f/2.2 – Macro 2MP f/2.4

Fotocamera frontale: 32MP f/2.4

Oppo Reno6 5G



Display: 6,43″ tecnologia AMOLED risoluzione FHD+ (refresh rate massimo 90Hz)

Dimensioni: 156,8 x 72.1 x 7,59mm – 182g

RAM: 8GB LPDDR4X

ROM: 128GB UFS3.1

Processore: MediaTek Dimensity 900

Batteria: 4300mAh (supporto ricarica rapida 65W)

Sistema operativo: Android 11 con interfaccia proprietaria ColorOS 11.3

Fotocamere posteriori: Principale 64MP f/1.7 – Ultragrandangolare 8MP f/2.2 – Macro 2MP f/2.4

Fotocamera frontale: 32MP f/2.4

Promo di lancio e prezzi ufficiali

Per portarsi a casa Oppo Reno6 saranno necessari 499,99 euro, prezzo di listino ufficiale che sale a 799,99 euro per la variante Pro. Per tutti coloro però che decideranno di portarsi a casa uno di questi due nuovi gioielli targati Oppo, l’azienda ha pensato però a un set di accessori in grado di valorizzare al massimo l’ecosistema Oppo. Più nello specifico:

Acquistando Oppo Reno6 Pro sarà possibile ricevere Oppo Enco X , Oppo Band Style e una cover in silicone , per un valore commerciale totale di 279,40 euro

, e una , per un valore commerciale totale di Acquistando Oppo Reno6 sarà possibile ricevere Oppo Enco Free2 e una cover con funzione flash, per un valore commerciale totale di 179,80 euro

Ma non è ancora finita: per tutti coloro infatti che acquisteranno Oppo Reno6 Pro 5G o Oppo Reno6 5G entro il 31/12/2021, la protezione di Oppo Care Light 2021 (con 3 mesi di garanzia dello schermo e la sua eventuale sostituzione presso i centri di assistenza autorizzati da Oppo in Italia) sarà inclusa nel prezzo di acquisto e rappresenterà un ulteriore regalo messo a disposizione dall’azienda.