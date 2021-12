Oppo X-Mas Days: offerte sulla Reno 6 Series e concorso a premi!

In occasione delle festività natalizie Oppo, uno dei leader nella produzione di smartphone e smart device che si distinguono per la qualità dei materiali e l’ottimo rapporto qualità-prezzo, propone promozioni e vantaggi all’insegna della nuova serie Oppo Reno 6, la gamma di telefoni perfetta per gli appassionati di fotografia e i content creator.

Fino al 31 dicembre sarà infatti possibile acquistare i nuovi Oppo Reno 6 e Oppo Reno 6 Pro in abbinamento ad altri accessori: che siate alla ricerca del regalo perfetto per i vostri cari o vogliate concedervi una coccola di fine anno, Oppo è il brand che fa per voi, pronto a seguirvi in tutte le vostre nuove avventure.

La prima promozione degli Oppo X-Mas Days prevede lo smartphone Oppo Reno 6 Pro in abbinamento agli auricolari true wireless Oppo Enco Air al prezzo esclusivo di 749,99 euro su Oppo Store.

Acquistando questo bundle sullo store proprietario avrete dunque a disposizione tutta la potenza di Oppo Reno 6 Pro, il rivoluzionario smartphone di fascia medio-alta pensato per scattare fotografie professionali grazie alla fotocamera con ottimizzazione AI, insieme alla qualità di ascolto di Oppo Enco Air, auricolari dotati di cancellazione intelligente del rumore e di ben 24 ore di autonomia.

La seconda promozione degli Oppo X-Mas Days vede invece protagonista Oppo Reno 6, proposto insieme alla smartband Oppo Band Style al prezzo esclusivo di 449,99 euro su Oppo Store.

Siete appassionati di fitness o volete iniziare il 2022 con uno stile di vita più sano, senza tuttavia trascurare l’intrattenimento? Questo bundle è perfetto per voi: insieme a Oppo Reno 6, lo smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo con display AMOLED e ricarica rapida SuperVOOC di seconda generazione, riceverete infatti Oppo Band Style, la smart band di Oppo, che integra tra le altre feature ben 12 modalità di allenamento integrate e la rilevazione della saturazione di ossigeno nel sangue.

Preferite acquistare il vostro nuovo smartphone Oppo dal vivo? Non preoccupatevi, potrete ricevere i dispositivi inclusi nel rispettivo bundle caricando lo scontrino del vostro acquisto sulla pagina dedicata alla promozione Oppo X-Mas Days. Solo pochi giorni e riceverete l’accessorio che vi spetta direttamente a casa!

Oltre ai bundle promozionali sulla Reno 6 Series, Oppo propone per il mese di dicembre anche la nuova app dedicata anche alla Oppo Community. È possibile infatti scaricare l’applicazione dal Google Play Store, dalla quale potrete accedere al vostro profilo, accumulare Oppo Points per ottenere sconti esclusivi, lasciare recensioni sui vostri nuovi dispositivi Oppo e molto altro ancora.

Fino al 31 dicembre, il concorso Oppo X-Mas Xtraordinary dà agli iscritti alla community l’opportunità di vincere prodotti dell’ecosistema Oppo semplicemente caricando una fotografia che secondo voi esprime al meglio lo spirito delle feste. I membri della Oppo Community che scatteranno le foto più creative vinceranno:

Infine, sempre scaricando la nuova app dedicata alla Oppo Community, completando il vostro account e partecipando alle attività proposte potrete guadagnare i badge di Ollie, la simpatica mascotte del brand. Per ritirare una vera e propria spilletta da Badge Member vi basterà inoltre scaricare dall’app Oppo Community il QR Code corrispondente e recarvi di persona presso il punto vendita partner più vicino.