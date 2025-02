Ora è possibile trasferire acquisti tra account Apple

Apple ha annunciato martedì un aggiornamento significativo, seppur discreto, che riguarda la gestione degli account. La novità principale è la possibilità, a partire da oggi, di migrare gli acquisti effettuati da un ID Apple a un altro. Questa funzionalità è pensata per gli utenti che, per varie ragioni, si trovano a gestire due account e desiderano consolidarli.

La migrazione degli acquisti, come spiegato in un nuovo documento di supporto pubblicato da Apple, consente di trasferire app, musica, film, libri e altri contenuti digitali da un account secondario a uno principale. L'azienda di Cupertino descrive l'account secondario come un ID Apple "che potrebbe essere utilizzato solo per gli acquisti".

Questa funzione risolve un problema di lunga data per molti utenti Apple, costretti a destreggiarsi tra due ID Apple: uno per i servizi iCloud (come sincronizzazione di foto, contatti, calendari) e un altro per gli acquisti su App Store, iTunes Store e Apple TV.

La migrazione degli acquisti tra account Apple non è, tuttavia, un processo privo di condizioni e limitazioni. Apple ha stabilito una serie di requisiti che devono essere soddisfatti per garantire il corretto funzionamento del trasferimento:

Accesso simultaneo: È necessario aver effettuato l'accesso con entrambi gli ID Apple (primario e secondario) sullo stesso iPhone o iPad. L'account secondario, quello da cui provengono gli acquisti, deve essere collegato alle impostazioni "File Multimediali e Acquisti", mentre l'account primario deve essere associato a iCloud.

È necessario aver effettuato l'accesso con entrambi gli ID Apple (primario e secondario) sullo stesso iPhone o iPad. L'account secondario, quello da cui provengono gli acquisti, deve essere collegato alle impostazioni "File Multimediali e Acquisti", mentre l'account primario deve essere associato a iCloud. Condivisione in famiglia: L'account secondario non deve far parte di un gruppo "In Famiglia" diverso da quello dell'account primario.

L'account secondario non deve far parte di un gruppo "In Famiglia" diverso da quello dell'account primario. Disattivazione della condivisione acquisti: La funzione "Condivisione acquisti" deve essere disattivata sull'account secondario.

La funzione "Condivisione acquisti" deve essere disattivata sull'account secondario. Regione e autenticazione: Entrambi gli account devono essere impostati sulla stessa regione e devono avere l'autenticazione a due fattori abilitata.

Entrambi gli account devono essere impostati sulla stessa regione e devono avere l'autenticazione a due fattori abilitata. Saldo, noleggi e preordini: L'account secondario non deve avere alcun saldo residuo, noleggi attivi o preordini in sospeso.

L'account secondario non deve avere alcun saldo residuo, noleggi attivi o preordini in sospeso. Tempo di attesa: È necessario attendere almeno 15 giorni dall'ultimo acquisto effettuato con l'account secondario prima di avviare il processo di migrazione.

Una volta verificate e soddisfatte tutte le condizioni sopra elencate, la migrazione degli acquisti può essere avviata seguendo questi passaggi:

Aprire l'app "Impostazioni" su iOS.

Toccare il proprio nome nella parte superiore dello schermo.

Selezionare "File Multimediali e Acquisti".

Toccare "Visualizza Account" (potrebbe essere richiesto di inserire la password dell'ID Apple).

Selezionare "Migra Acquisti".

Leggere attentamente le informazioni fornite e seguire le istruzioni a schermo per completare la migrazione.

Al termine del processo, verrà visualizzato un messaggio di conferma che indica "Gli acquisti sono stati migrati". A questo punto, è necessario disconnettersi dall'account secondario nelle impostazioni "File Multimediali e Acquisti" e accedere con l'account primario.

È importante sottolineare che, una volta completata la migrazione, l'account secondario non potrà più essere utilizzato per effettuare acquisti su App Store, iTunes Store o Apple TV. L'obiettivo di Apple è chiaramente quello di incoraggiare gli utenti a utilizzare un unico ID Apple per tutti i servizi, semplificando la gestione dei propri dispositivi e contenuti digitali. L’account secondario rimarrà utilizzabile per iCloud.

L'introduzione della migrazione degli acquisti tra account Apple rappresenta un aggiornamento "silenzioso", nel senso che non è stato accompagnato da grandi annunci o campagne pubblicitarie. Tuttavia, si tratta di una novità di grande importanza per molti utenti, che potranno finalmente semplificare la gestione dei propri acquisti digitali e avere un'esperienza d'uso più coerente e integrata all'interno dell'ecosistema Apple.