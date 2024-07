Windows XP gira su un iPad: la magia degli emulatori

Apple ha recentemente approvato una nuova app di emulazione chiamata UTM SE, che consente a iPhone, iPad e Vision Pro di simulare hardware PC e far girare veri e propri sistemi operativi desktop. Questa novità ha suscitato grande interesse tra gli utenti, desiderosi di saperne di più sulle sue prestazioni.

Utilizzare Windows XP su iPad

Secondo quanto riportato da Wes David di The Verge, il processo di installazione è stato sorprendentemente semplice grazie alle macchine virtuali pronte offerte da UTM. Queste possono essere facilmente modificate in termini di RAM e storage, ma non solo, per poi essere avviate puntando a un file .iso di Windows XP per l'istallazione.

Nonostante il funzionamento risulti lento, l'esperienza rimane affascinante.

Dal punto di vista delle prestazioni, è vero che il sistema operativo emulato non brilla per velocità, ma ciò non sembra scoraggiare gli utenti. L'app UTM SE non utilizza un compilatore just-in-time (JIT) che traduce il software in codice comprensibile dal dispositivo prima dell'esecuzione. I compilatori JIT violano le linee guida software di Apple per l'App Store, quindi per installarli sarebbe necessario effettuare il jailbreak del dispositivo. UTM SE risulterà quindi generalmente lenta su iPad per qualsiasi cosa al di fuori dell'esecuzione di vecchi sistemi operativi su hardware simulato datato.

Nonostante ciò, le sensazioni espresse dal giornalista sono positive, trovando l'esperienza nostalgica paragonabile, se non superiore, a quella delle macchine con dischi rigidi meccanici dell'epoca di Windows XP. L'impiego di questi emulatori si presenta quindi non solo come un esperimento tecnologico, ma anche come un viaggio nella memoria tecnologica di chi ha vissuto l'era pre-touchscreen.

Sebbene si preveda che l'entusiasmo iniziale possa attenuarsi, l'utilizzo di tali tecnologie emulative apre la strada a una serie di potenzialità inesplorate nel settore dei dispositivi mobili, dimostrando quanto il panorama tecnologico sia in rapida e costante evoluzione.