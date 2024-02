Ora puoi provare l'IA di Samsung senza dover comprare un Galaxy S24

La serie Galaxy S24 rappresenta, senza dubbio, una valida opzione per coloro che sono alla ricerca di uno smartphone di alta qualità. Mentre il suo prezzo potrebbe scoraggiare molte persone dall'acquisto, c'è un'ampia curiosità nel provare l'intelligenza artificiale di cui sono dotati i nuovi smartphone e, per agevolare questo processo, Samsung ha rilasciato uno strumento che consente di testare comodamente le sue funzionalità direttamente dal proprio smartphone, a prescindere dal modello.

La possibilità di provare l'IA su qualsiasi smartphone prima di decidere di acquistare il Galaxy S24 è un'opportunità offerta da Samsung attraverso un aggiornamento dell'esperienza Try Galaxy. Originariamente pensata per attirare gli utenti iOS, questa funzionalità è ora disponibile come app su Android, che è necessario scaricare per ottenere un tour completo dell'esperienza offerta dagli smartphone Galaxy. Questo aggiornamento introduce anche una serie di funzionalità AI di Galaxy, come Live Translate, Circle to Search, Photo Assist e altre ancora.

Il processo è estremamente semplice: basta visitare il sito www.trygalaxy.com sul browser del proprio telefono e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se si utilizza un dispositivo Android, si verrà indirizzati al download dell'app, dopodiché sarà possibile iniziare immediatamente il test.

Per evitare che gli utenti si disorientino o inizino a modificare le impostazioni, Samsung ha mantenuto un controllo rigoroso su questa sandbox, offrendo solo una dimostrazione delle funzionalità AI di Galaxy. Inoltre, la nuova app supporta fino a 20 lingue diverse, garantendo un'esperienza accessibile a tutti coloro che desiderano provare senza problemi ciò che Galaxy AI ha da offrire.