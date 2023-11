Ordina un iPhone 15 Pro Max, Apple gli spedisce un clone Android

Il Black Friday sta arrivando, non perderti le migliori offerte scelte dalla nostra redazione!

Un utente del Regno Unito ha ricevuto una tanto strana quanto sgradita sorpresa dopo aver ordinato l'attesissimo iPhone 15 Pro Max direttamente dal sito ufficiale di Apple. La scioccante rivelazione è avvenuta quando l'acquirente, che ha poi condiviso la sua esperienza su Reddit, ha scoperto che il dispositivo ricevuto era, in realtà, un falso con a bordo Android.

All'inizio sembrava tutto normale: l'acquirente ha ricevuto le consuete e-mail di conferma della consegna da parte di Apple e i dettagli di tracciamento dal partner di fiducia per la consegna, Dynamic Parcel Distribution (DPD). Tuttavia, all'apertura del pacco, sono emerse immediatamente delle evidenti stranezze.

L'indizio iniziale era la presenza di una protezione per lo schermo preapplicata, cosa che ha spinto l'acquirente a chiedersi se avesse ricevuto un'unità precedentemente restituita ad Apple da qualcun altro. Tuttavia, quando ha approfondito il contenuto della scatola, è emersa una realtà più allarmante.

"Quando l'ho acceso, ho notato che lo schermo non era quello giusto, illumina l'area nera in un modo che chiaramente non è OLED, e la parte inferiore ha un bordo pronunciato, il che suggerisce che non è lo stesso del telefono [che ho ordinato]", ha riferito sconcertato.

Una volta acceso il dispositivo, l'acquirente si è trovato di fronte a un processo di configurazione molto strano che lo ha portato all'innegabile conclusione che l'iPhone 15 Pro Max ricevuto non era altro che un dispositivo Android abilmente camuffato. Le applicazioni preinstallate, come TikTok, Facebook e YouTube, sono servite come ulteriore prova, senza lasciare spazio a dubbi.

Fortunatamente, l'utente attento si è astenuto dall'accedere con il proprio ID Apple e dall'impostare Apple Wallet sull'unità contraffatta. Se avessero proceduto, le sue informazioni personali e finanziarie avrebbero potuto essere compromesse.

L'incidente è molto insolito, non è comune che i clienti ricevano iPhone falsi quando ordinano direttamente dal sito ufficiale Apple. Sebbene tali eventi siano più frequenti sulle piattaforme di e-commerce, Apple si è nel tempo costruita una reputazione per le sue "manie di controllo" nell'ottica dell'ottenere una soddisfazione dei clienti altissima. Ciò solleva dubbi su una potenziale falla nella sicurezza del processo tra la spedizione dello smartphone da parte di Apple e la consegna da parte dell'acquirente.

Il malcapitato ha prontamente inviato un ticket di assistenza ad Apple, che ha assicurato che indagherà tempestivamente sulla questione. Questa vicenda serve a ricordare ai consumatori di ispezionare meticolosamente le confezioni dei nuovi dispositivi prima di finalizzare il setup dello smartphone, anche quando si tratta di marchi rinomati e affidabili come Apple.