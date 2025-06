Per molti potrebbe sembrare solo un muletto, ma l’OSCAL 2025 Flat 2 si rivela una scelta valida, soprattutto quando due coupon attivi su Amazon lo portano a un prezzo finale di circa 112 euro. Se siete alla ricerca di un secondo smartphone, magari non paragonabile al vostro modello principale ma comunque affidabile e moderno, questo merita attenzione. Non si tratta solo di un’alternativa economica: grazie al sistema operativo Doke OS 4.0 basato su Android 15, garantisce reattività, fluidità e prestazioni ottimizzate, buone anche in contesti di multitasking.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 65€ durante il checkout

OSCAL 2025 Flat 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Sul piano tecnico, l’OSCAL Flat 2 non si fa mancare nulla: 12GB di RAM (4GB fisica + 8GB virtuale) e 128GB di memoria interna, espandibili fino a 2TB, rappresentano un’offerta difficilmente eguagliabile in questa fascia di prezzo. Questo significa poter gestire app pesanti, videoconferenze e archiviazione di contenuti multimediali in totale tranquillità. Una configurazione che risponde bene anche alle esigenze di chi lavora in mobilità o produce contenuti con frequenza.

Anche l’esperienza visiva è stata curata con attenzione: lo schermo da 6.56” a 90Hz, con risoluzione HD+ e luminosità da 450 nits, garantisce scorrimenti fluidi, colori vivaci e una buona visibilità anche all’aperto. A completare il pacchetto troviamo una batteria da 5000mAh, che assicura una lunga autonomia e supporto OTG per ricaricare altri dispositivi. In un mondo dove la praticità è tutto, l’OSCAL Flat 2 si presenta come un alleato affidabile anche per giornate intere lontano da una presa di corrente.

Infine, non mancano elementi smart e multimediali: la fotocamera posteriore da 13MP e la frontale da 8MP permettono scatti nitidi e selfie curati, mentre la Gemini AI integrata agevola attività quotidiane, dalla trascrizione vocale alla generazione automatica di contenuti social. Con Dual SIM 4G, navigazione multisistema e funzioni aggiuntive come lo sblocco con impronta digitale, l’OSCAL Flat 2 si propone come una soluzione completa, economica e funzionale per chi cerca un secondo smartphone sotto i 300€.

